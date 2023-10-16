Правительство РФ выделит по 300 тысяч малому и среднему бизнесу

16 октября 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Правительство РФ помогает предпринимателям малого и среднего бизнеса в новых регионах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России По 300 тысяч рублей получат организации из малого и среднего бизнеса в новых регионах. О запуске грантовой поддержки заявил глава правительства РФ Михаила Мишустина. «Средства в размере до 300 тысяч рублей смогут получить организации, работающие в сферах образования, медицины, социальных услуг, гостиничного дела, культуры и спорта», — приводит слова Михаила Мишустина telegram-канал « Правительство ДНР ». Отмечается, что деньги смогут получить компании малого и среднего бизнеса, которые находятся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Выплаты будут направляться на условиях совместного финансирования. Чтобы их получить, грантополучатель должен иметь не менее 5% ресурсов в общих объемах. После получения денег предприниматель может их потратить на закупку сырья и ремонт недвижимости для бизнеса. Новые регионы вошли в состав России 30 сентября 2022 года. После этого Россия стала их развивать в культурной, экономической и социальной сфере. А в 2023 году жители новых регионов отправили заявки на конкурс президентских грантов.

По 300 тысяч рублей получат организации из малого и среднего бизнеса в новых регионах. О запуске грантовой поддержки заявил глава правительства РФ Михаила Мишустина. «Средства в размере до 300 тысяч рублей смогут получить организации, работающие в сферах образования, медицины, социальных услуг, гостиничного дела, культуры и спорта», — приводит слова Михаила Мишустина telegram-канал «Правительство ДНР». Отмечается, что деньги смогут получить компании малого и среднего бизнеса, которые находятся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Выплаты будут направляться на условиях совместного финансирования. Чтобы их получить, грантополучатель должен иметь не менее 5% ресурсов в общих объемах. После получения денег предприниматель может их потратить на закупку сырья и ремонт недвижимости для бизнеса. Новые регионы вошли в состав России 30 сентября 2022 года. После этого Россия стала их развивать в культурной, экономической и социальной сфере. А в 2023 году жители новых регионов отправили заявки на конкурс президентских грантов.