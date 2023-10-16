Правительство РФ выделит по 300 тысяч малому и среднему бизнесу

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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Правительство РФ помогает предпринимателям малого и среднего бизнеса в новых регионах Фото:
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По 300 тысяч рублей получат организации из малого и среднего бизнеса в новых регионах. О запуске грантовой поддержки заявил глава правительства РФ Михаила Мишустина.

«Средства в размере до 300 тысяч рублей смогут получить организации, работающие в сферах образования, медицины, социальных услуг, гостиничного дела, культуры и спорта», — приводит слова Михаила Мишустина telegram-канал «Правительство ДНР». Отмечается, что деньги смогут получить компании малого и среднего бизнеса, которые находятся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Выплаты будут направляться на условиях совместного финансирования. Чтобы их получить, грантополучатель должен иметь не менее 5% ресурсов в общих объемах. После получения денег предприниматель может их потратить на закупку сырья и ремонт недвижимости для бизнеса.

Новые регионы вошли в состав России 30 сентября 2022 года. После этого Россия стала их развивать в культурной, экономической и социальной сфере. А в 2023 году жители новых регионов отправили заявки на конкурс президентских грантов.

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По 300 тысяч рублей получат организации из малого и среднего бизнеса в новых регионах. О запуске грантовой поддержки заявил глава правительства РФ Михаила Мишустина. «Средства в размере до 300 тысяч рублей смогут получить организации, работающие в сферах образования, медицины, социальных услуг, гостиничного дела, культуры и спорта», — приводит слова Михаила Мишустина telegram-канал «Правительство ДНР». Отмечается, что деньги смогут получить компании малого и среднего бизнеса, которые находятся в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Выплаты будут направляться на условиях совместного финансирования. Чтобы их получить, грантополучатель должен иметь не менее 5% ресурсов в общих объемах. После получения денег предприниматель может их потратить на закупку сырья и ремонт недвижимости для бизнеса. Новые регионы вошли в состав России 30 сентября 2022 года. После этого Россия стала их развивать в культурной, экономической и социальной сфере. А в 2023 году жители новых регионов отправили заявки на конкурс президентских грантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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