Житель Сысерти запустил джип-тур по 10 памятникам природы и знаковых месторождений. Карта

В Сысерти запустили джип-тур «Самоцветная кладовая Сысерти»

16 октября 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Посещать тур можно будет как летом, так и зимой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Сысерти (Свердловская область) Александр Федоров создал однодневный джип-тур протяженностью 70 километров по рудникам, где в XVIII—XIX веках добывали минералы и металлы. Новый маршрут «Самоцветная кладовая Сысерти» вошел в одно из туристических направлений кластера «Большая Сысерть». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АНО управляющая компания туркластерами Свердловской области (АНО УК ТРК СО). «Каждый город на Урале неразрывно связан с заводами, а они — с месторождениями. И чтобы понять всю нашу сысертскую культуру, понять наше самознание, необходимо почувствовать себя старателем, горнодобытчиком XIX века. Поэтому для полного погружения я включил 10 заброшенных рудников и штольней, по старым владениям Турчаниновых-Соломирских — по Сысертской и Нижнеисетской горным дачам», — пояснил Александр Федоров. Любителям геологического туризма предлагаю взглянуть на один из самых интересных рудников недалеко от деревни Шайдурово, который уходит на 20 метров в глубину. Не менее интересной точкой станут Шабровские каменные палатки, где со Змеиной горки можно будет увидеть Екатеринбург и Сысертский округ. Кроме этого, любопытно будет забраться на гору Высокую, откуда открывается вид на старый Тальковый комбинат. «Именно в этом месте когда-то проводили раскопки, одним из участников которых был Дмитрий Мамин-Сибиряк. В ходе полевых работ были найдены осколки керамики, наконечники стрел, останки костей. Поговаривают, что там проводили ритуальные жертвоприношения древний человек», — рассказали в АНО УК ТРК СО. Участники джип-тура будут ездить по месторождениям на «Ниве», а также научатся собирать самоцветные камни. Планируется, что летом будет проходить шесть экскурсий, зимой — три. Чуть позже на маршруте появятся навигационные столбы и будет сделан веломаршрут. Фото предоставлено пресс-службой АНО управляющая компания туркластерами Свердловской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Сысерти (Свердловская область) Александр Федоров создал однодневный джип-тур протяженностью 70 километров по рудникам, где в XVIII—XIX веках добывали минералы и металлы. Новый маршрут «Самоцветная кладовая Сысерти» вошел в одно из туристических направлений кластера «Большая Сысерть». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе АНО управляющая компания туркластерами Свердловской области (АНО УК ТРК СО). «Каждый город на Урале неразрывно связан с заводами, а они — с месторождениями. И чтобы понять всю нашу сысертскую культуру, понять наше самознание, необходимо почувствовать себя старателем, горнодобытчиком XIX века. Поэтому для полного погружения я включил 10 заброшенных рудников и штольней, по старым владениям Турчаниновых-Соломирских — по Сысертской и Нижнеисетской горным дачам», — пояснил Александр Федоров. Любителям геологического туризма предлагаю взглянуть на один из самых интересных рудников недалеко от деревни Шайдурово, который уходит на 20 метров в глубину. Не менее интересной точкой станут Шабровские каменные палатки, где со Змеиной горки можно будет увидеть Екатеринбург и Сысертский округ. Кроме этого, любопытно будет забраться на гору Высокую, откуда открывается вид на старый Тальковый комбинат. «Именно в этом месте когда-то проводили раскопки, одним из участников которых был Дмитрий Мамин-Сибиряк. В ходе полевых работ были найдены осколки керамики, наконечники стрел, останки костей. Поговаривают, что там проводили ритуальные жертвоприношения древний человек», — рассказали в АНО УК ТРК СО. Участники джип-тура будут ездить по месторождениям на «Ниве», а также научатся собирать самоцветные камни. Планируется, что летом будет проходить шесть экскурсий, зимой — три. Чуть позже на маршруте появятся навигационные столбы и будет сделан веломаршрут.