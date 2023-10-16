Израиль отказал Зеленскому в посещении страны 16 октября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 + Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль, пишет Ynet Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в посещении Израиля на прошлой неделе из-за «неподходящих условий» для совершения визита. Об этом сообщает издание Ynet. «В Израиле Зеленскому сказали, что сейчас неподходящее время для посещения страны», — говорится в материале издания. Там добавили, что, возможно, украинский президент посетит Израиль в будущем. Владимир Зеленский запросил у администрации премьера Израиля Биньямина Нетаньяху организацию своего визита в Израиль в свете обострения палестино-израильского конфликта. Он стремится укрепить международную поддержку Иерусалима. Президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в посещении Израиля на прошлой неделе из-за «неподходящих условий» для совершения визита. Об этом сообщает издание Ynet. «В Израиле Зеленскому сказали, что сейчас неподходящее время для посещения страны», — говорится в материале издания. Там добавили, что, возможно, украинский президент посетит Израиль в будущем. Владимир Зеленский запросил у администрации премьера Израиля Биньямина Нетаньяху организацию своего визита в Израиль в свете обострения палестино-израильского конфликта. Он стремится укрепить международную поддержку Иерусалима. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям