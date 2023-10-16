Израиль отказал Зеленскому в посещении страны

Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль, пишет Ynet
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в посещении Израиля на прошлой неделе из-за «неподходящих условий» для совершения визита. Об этом сообщает издание Ynet.
«В Израиле Зеленскому сказали, что сейчас неподходящее время для посещения страны», —
Владимир Зеленский запросил у администрации премьера Израиля Биньямина Нетаньяху организацию своего визита в Израиль в свете обострения палестино-израильского конфликта. Он стремится укрепить международную поддержку Иерусалима.
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