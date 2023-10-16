Израиль отказал Зеленскому в посещении страны

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Владимиру Зеленскому отказали в визите в Израиль, пишет Ynet Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в посещении Израиля на прошлой неделе из-за «неподходящих условий» для совершения визита. Об этом сообщает издание Ynet.

«В Израиле Зеленскому сказали, что сейчас неподходящее время для посещения страны», — говорится в материале издания. Там добавили, что, возможно, украинский президент посетит Израиль в будущем.

Владимир Зеленский запросил у администрации премьера Израиля Биньямина Нетаньяху организацию своего визита в Израиль в свете обострения палестино-израильского конфликта. Он стремится укрепить международную поддержку Иерусалима.

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому было отказано в посещении Израиля на прошлой неделе из-за «неподходящих условий» для совершения визита. Об этом сообщает издание Ynet. «В Израиле Зеленскому сказали, что сейчас неподходящее время для посещения страны», — говорится в материале издания. Там добавили, что, возможно, украинский президент посетит Израиль в будущем. Владимир Зеленский запросил у администрации премьера Израиля Биньямина Нетаньяху организацию своего визита в Израиль в свете обострения палестино-израильского конфликта. Он стремится укрепить международную поддержку Иерусалима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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