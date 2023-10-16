Названы автомобили, с которыми россияне не хотят расставаться

«Автотека»: россияне реже всего меняют BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus

16 октября 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

Владельцы BMW реже всего меняли свои авто в 2023 году, следует из анализа «Автотеки» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России автовладельцы наиболее лояльны к таким маркам машин, как BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Это следует из анализа сервиса «Автотека». «Редкая смена владельцев у автомобилей — признак лояльности, проявленной по отношению к марке», — рассказал « Газете.ру » руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев. Согласно данным, россияне не хотят расставаться авто марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Водители BMW 5-Series реже всего меняли свои машины в 2023 году. Владельцы автомобилей Jaguar, Cadillac, Porsche, Infiniti, Mini, Genesis и Volvo так же не хотели расставаться со своим транспортом. Ранее сервис «СберАвто» назвал самые популярные среди россиян автомобили. Согласно исследованию, с начала 2023 года наибольшим спросом пользуются Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio.

В России автовладельцы наиболее лояльны к таким маркам машин, как BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Это следует из анализа сервиса «Автотека». «Редкая смена владельцев у автомобилей — признак лояльности, проявленной по отношению к марке», — рассказал «Газете.ру» руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев. Согласно данным, россияне не хотят расставаться авто марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Водители BMW 5-Series реже всего меняли свои машины в 2023 году. Владельцы автомобилей Jaguar, Cadillac, Porsche, Infiniti, Mini, Genesis и Volvo так же не хотели расставаться со своим транспортом. Ранее сервис «СберАвто» назвал самые популярные среди россиян автомобили. Согласно исследованию, с начала 2023 года наибольшим спросом пользуются Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio.