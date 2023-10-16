Названы автомобили, с которыми россияне не хотят расставаться

В России автовладельцы наиболее лояльны к таким маркам машин, как BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Это следует из анализа сервиса «Автотека».
«Редкая смена владельцев у автомобилей — признак лояльности, проявленной по отношению к марке», — рассказал «Газете.ру» руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев. Согласно данным, россияне не хотят расставаться авто марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover.
Водители BMW 5-Series реже всего меняли свои машины в 2023 году. Владельцы автомобилей Jaguar, Cadillac, Porsche, Infiniti, Mini, Genesis и Volvo так же не хотели расставаться со своим транспортом.
Ранее сервис «СберАвто» назвал самые популярные среди россиян автомобили. Согласно исследованию, с начала 2023 года наибольшим спросом пользуются Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio.
В России автовладельцы наиболее лояльны к таким маркам машин, как BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Это следует из анализа сервиса «Автотека». «Редкая смена владельцев у автомобилей — признак лояльности, проявленной по отношению к марке», — рассказал «Газете.ру» руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев. Согласно данным, россияне не хотят расставаться авто марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Водители BMW 5-Series реже всего меняли свои машины в 2023 году. Владельцы автомобилей Jaguar, Cadillac, Porsche, Infiniti, Mini, Genesis и Volvo так же не хотели расставаться со своим транспортом. Ранее сервис «СберАвто» назвал самые популярные среди россиян автомобили. Согласно исследованию, с начала 2023 года наибольшим спросом пользуются Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio.