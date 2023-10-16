Названы автомобили, с которыми россияне не хотят расставаться

«Автотека»: россияне реже всего меняют BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus
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БМВ и Геогриевская лента. Челябинск., bmw, георгиевская лента, бмв, автомобиль
Владельцы BMW реже всего меняли свои авто в 2023 году, следует из анализа «Автотеки» Фото:

В России автовладельцы наиболее лояльны к таким маркам машин, как BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Это следует из анализа сервиса «Автотека».

«Редкая смена владельцев у автомобилей — признак лояльности, проявленной по отношению к марке», — рассказал «Газете.ру» руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев. Согласно данным, россияне не хотят расставаться авто марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover.

Водители BMW 5-Series реже всего меняли свои машины в 2023 году. Владельцы автомобилей Jaguar, Cadillac, Porsche, Infiniti, Mini, Genesis и Volvo так же не хотели расставаться со своим транспортом.

Ранее сервис «СберАвто» назвал самые популярные среди россиян автомобили. Согласно исследованию, с начала 2023 года наибольшим спросом пользуются Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio.

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В России автовладельцы наиболее лояльны к таким маркам машин, как BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Это следует из анализа сервиса «Автотека». «Редкая смена владельцев у автомобилей — признак лояльности, проявленной по отношению к марке», — рассказал «Газете.ру» руководитель развития бизнеса «Автотеки» Константин Болдырев. Согласно данным, россияне не хотят расставаться авто марок BMW, Mercedes-Benz, Audi, Lexus и Land Rover. Водители BMW 5-Series реже всего меняли свои машины в 2023 году. Владельцы автомобилей Jaguar, Cadillac, Porsche, Infiniti, Mini, Genesis и Volvo так же не хотели расставаться со своим транспортом. Ранее сервис «СберАвто» назвал самые популярные среди россиян автомобили. Согласно исследованию, с начала 2023 года наибольшим спросом пользуются Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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