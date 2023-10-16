В Перми произошло массовое ДТП с пострадавшим. Фото

17 октября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Бригаде спасателей пришлось вызволять пострадавшего из авто с помощью гидравлического инструмента Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми утром 17 октября произошло ДТП с участием четырех автомобилей, указано в группе МКУ «Пермская городская служба спасения». Очевидцы в соцсетях уточняют, что машины столкнулись на «дороге Дружбы». От удара три авто вылетели за ее пределы и врезались в деревья. «Сегодня утром на пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение о столкновении четырех автомобилей с зажатым пострадавшим. Спасатели оперативно прибыли к месту ДТП и отработали гидравлическим инструментом. Пострадавшего с сочетанными травмами передали бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в группе учреждения в соцсети. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что один из пострадавших в ДТП отправлен в медучреждение. Его состояние оценивается как тяжелое. ДТП произошло рано утром. От удара машины откинуло в деревья Фото: МКУ «Пермская городская служба спасения», https://vk.com/mkupgss Спасателям пришлось вызволять пострадавшего в ДТП с помощью специнструмента Фото: МКУ «Пермская городская служба спасения», https://vk.com/mkupgss Один из пострадавших в ДТП автомобилей Фото: МКУ «Пермская городская служба спасения», https://vk.com/mkupgss

В Перми утром 17 октября произошло ДТП с участием четырех автомобилей, указано в группе МКУ «Пермская городская служба спасения». Очевидцы в соцсетях уточняют, что машины столкнулись на «дороге Дружбы». От удара три авто вылетели за ее пределы и врезались в деревья. «Сегодня утром на пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение о столкновении четырех автомобилей с зажатым пострадавшим. Спасатели оперативно прибыли к месту ДТП и отработали гидравлическим инструментом. Пострадавшего с сочетанными травмами передали бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в группе учреждения в соцсети. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что один из пострадавших в ДТП отправлен в медучреждение. Его состояние оценивается как тяжелое.