16 октября 2023

В Перми произошло массовое ДТП с пострадавшим. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования спасателей ПФО МЧС по дтп. Пермь, служба спасения, шеврон спасателей
Бригаде спасателей пришлось вызволять пострадавшего из авто с помощью гидравлического инструмента Фото:

В Перми утром 17 октября произошло ДТП с участием четырех автомобилей, указано в группе МКУ «Пермская городская служба спасения». Очевидцы в соцсетях уточняют, что машины столкнулись на «дороге Дружбы». От удара три авто вылетели за ее пределы и врезались в деревья.

«Сегодня утром на пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение о столкновении четырех автомобилей с зажатым пострадавшим. Спасатели оперативно прибыли к месту ДТП и отработали гидравлическим инструментом. Пострадавшего с сочетанными травмами передали бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в группе учреждения в соцсети.

В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что один из пострадавших в ДТП отправлен в медучреждение. Его состояние оценивается как тяжелое.

ДТП произошло рано утром. От удара машины откинуло в деревья
ДТП произошло рано утром. От удара машины откинуло в деревья
Фото:
Спасателям пришлось вызволять пострадавшего в ДТП с помощью специнструмента
Спасателям пришлось вызволять пострадавшего в ДТП с помощью специнструмента
Фото:

Один из пострадавших в ДТП автомобилей
Один из пострадавших в ДТП автомобилей
Фото:

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В Перми утром 17 октября произошло ДТП с участием четырех автомобилей, указано в группе МКУ «Пермская городская служба спасения». Очевидцы в соцсетях уточняют, что машины столкнулись на «дороге Дружбы». От удара три авто вылетели за ее пределы и врезались в деревья. «Сегодня утром на пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение о столкновении четырех автомобилей с зажатым пострадавшим. Спасатели оперативно прибыли к месту ДТП и отработали гидравлическим инструментом. Пострадавшего с сочетанными травмами передали бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в группе учреждения в соцсети. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что один из пострадавших в ДТП отправлен в медучреждение. Его состояние оценивается как тяжелое.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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