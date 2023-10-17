В Тюменской области произошло важное назначение

В Тюменской области выбрали главу Аромашевского района. Им в третий раз стал Игорь Власов. Об этом сообщил председатель комиссии по выборам главы района, секретарь партии ЕР в Тюменской области Андрей Артюхов.
«Сегодня депутаты выбрали главу Аромашевского района. Единогласно поддержали кандидатуру Игоря Анатольевича Власова», — заявил Артюхов.
«Для меня это третья процедура избрания на должность главы района. Последние пять лет были самыми напряженными, ситуация в стране влияет и на жизнь нашего района», — отметил Власов.
Это уже второе громкое назначение в Тюменской области за неделю. Ранее власти определили нового заместителя мэра Тюмени. Ей стала экс-директор регионального департамента образования Дина Горковец.
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