В Тюменской области произошло важное назначение

Игорь Власов возглавил Аромашевский район Тюменской области

18 октября 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Депутаты избрали главу Аромашевского района Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области выбрали главу Аромашевского района. Им в третий раз стал Игорь Власов. Об этом сообщил председатель комиссии по выборам главы района, секретарь партии ЕР в Тюменской области Андрей Артюхов. «Сегодня депутаты выбрали главу Аромашевского района. Единогласно поддержали кандидатуру Игоря Анатольевича Власова», — заявил Артюхов. «Для меня это третья процедура избрания на должность главы района. Последние пять лет были самыми напряженными, ситуация в стране влияет и на жизнь нашего района», — отметил Власов. Это уже второе громкое назначение в Тюменской области за неделю. Ранее власти определили нового заместителя мэра Тюмени. Ей стала экс-директор регионального департамента образования Дина Горковец.

В Тюменской области выбрали главу Аромашевского района. Им в третий раз стал Игорь Власов. Об этом сообщил председатель комиссии по выборам главы района, секретарь партии ЕР в Тюменской области Андрей Артюхов. «Сегодня депутаты выбрали главу Аромашевского района. Единогласно поддержали кандидатуру Игоря Анатольевича Власова», — заявил Артюхов. «Для меня это третья процедура избрания на должность главы района. Последние пять лет были самыми напряженными, ситуация в стране влияет и на жизнь нашего района», — отметил Власов. Это уже второе громкое назначение в Тюменской области за неделю. Ранее власти определили нового заместителя мэра Тюмени. Ей стала экс-директор регионального департамента образования Дина Горковец.