17 октября 2023

В Тюменской области произошло важное назначение

Игорь Власов возглавил Аромашевский район Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновник, заседание, заседание глав, депутат
Депутаты избрали главу Аромашевского района Фото:

В Тюменской области выбрали главу Аромашевского района. Им в третий раз стал Игорь Власов. Об этом сообщил председатель комиссии по выборам главы района, секретарь партии ЕР в Тюменской области Андрей Артюхов.

«Сегодня депутаты выбрали главу Аромашевского района. Единогласно поддержали кандидатуру Игоря Анатольевича Власова», — заявил Артюхов.

«Для меня это третья процедура избрания на должность главы района. Последние пять лет были самыми напряженными, ситуация в стране влияет и на жизнь нашего района», — отметил Власов.

Это уже второе громкое назначение в Тюменской области за неделю. Ранее власти определили нового заместителя мэра Тюмени. Ей стала экс-директор регионального департамента образования Дина Горковец.

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В Тюменской области выбрали главу Аромашевского района. Им в третий раз стал Игорь Власов. Об этом сообщил председатель комиссии по выборам главы района, секретарь партии ЕР в Тюменской области Андрей Артюхов. «Сегодня депутаты выбрали главу Аромашевского района. Единогласно поддержали кандидатуру Игоря Анатольевича Власова», — заявил Артюхов. «Для меня это третья процедура избрания на должность главы района. Последние пять лет были самыми напряженными, ситуация в стране влияет и на жизнь нашего района», — отметил Власов. Это уже второе громкое назначение в Тюменской области за неделю. Ранее власти определили нового заместителя мэра Тюмени. Ей стала экс-директор регионального департамента образования Дина Горковец.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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