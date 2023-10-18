Арбитражный суд признал банкротом российскую дочку Google

18 октября 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

У российского подразделения Google процедура банкротства началась с ноября 2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Российское подразделение Google, ООО «Гугл», признано банкротом. Такое решение было принято арбитражным судом Москвы. Ведомство открыло конкурсное производство в компании. Процедура банкротства началась с ноября 2022 года по собственному заявлению ООО «Гугл». В конце августа 2023 года после первого собрания кредиторов «Гугла», в реестр требований кредиторов добавили голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Федеральная налоговая служба России (ФНС РФ) стала основным голосующим кредитором с требованием в размере около 19,6 миллиарда рублей. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество российского подразделения компании Google в качестве обеспечительной меры по иску «Дума ТВ». Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО, передает RT.

Российское подразделение Google, ООО «Гугл», признано банкротом. Такое решение было принято арбитражным судом Москвы. Ведомство открыло конкурсное производство в компании. Процедура банкротства началась с ноября 2022 года по собственному заявлению ООО «Гугл». В конце августа 2023 года после первого собрания кредиторов «Гугла», в реестр требований кредиторов добавили голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Федеральная налоговая служба России (ФНС РФ) стала основным голосующим кредитором с требованием в размере около 19,6 миллиарда рублей. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество российского подразделения компании Google в качестве обеспечительной меры по иску «Дума ТВ». Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО, передает RT.