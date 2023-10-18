Арбитражный суд признал банкротом российскую дочку Google

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, гугл, google, поисковая система
У российского подразделения Google процедура банкротства началась с ноября 2022 года Фото:

Российское подразделение Google, ООО «Гугл», признано банкротом. Такое решение было принято арбитражным судом Москвы. Ведомство открыло конкурсное производство в компании.

Процедура банкротства началась с ноября 2022 года по собственному заявлению ООО «Гугл». В конце августа 2023 года после первого собрания кредиторов «Гугла», в реестр требований кредиторов добавили голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Федеральная налоговая служба России (ФНС РФ) стала основным голосующим кредитором с требованием в размере около 19,6 миллиарда рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество российского подразделения компании Google в качестве обеспечительной меры по иску «Дума ТВ». Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО, передает RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российское подразделение Google, ООО «Гугл», признано банкротом. Такое решение было принято арбитражным судом Москвы. Ведомство открыло конкурсное производство в компании. Процедура банкротства началась с ноября 2022 года по собственному заявлению ООО «Гугл». В конце августа 2023 года после первого собрания кредиторов «Гугла», в реестр требований кредиторов добавили голосующие требования на сумму около 20,2 миллиарда рублей. Федеральная налоговая служба России (ФНС РФ) стала основным голосующим кредитором с требованием в размере около 19,6 миллиарда рублей. Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество российского подразделения компании Google в качестве обеспечительной меры по иску «Дума ТВ». Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...