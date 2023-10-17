Бывший бизнес-омбудсмен ХМАО Евлахов угодил в новый скандал о домашнем насилии. Инсайд

18 октября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Жены бывшего бизнес-омбудсмена ХМАО обвиняют его в домашнем насилии Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бывший уполномоченный по правам предпринимателей ХМАО Николай Евлахов угодил в новый скандал о домашнем насилии. После того, как нынешняя (четвертая) супруга пожаловалась на него в полицию из-за абьюза, о прежних обидах вспомнила и его предыдущая жена. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте округа. «Всплыл эпизод семейной драки — он ударил третью супругу по голове и избил ногами, она в ответ укусила его и пнула коленом в пах. Судья посчитал вину обоюдной и назначил им к выплате штраф — по 5 тысяч рублей. Евлахов тогда не постеснялся снять побои. Говорят, что его третья жена сбежала, когда в ходе очередной ссоры пострадала ее дочь от первого брака», — сообщает инсайдер. Третья супруга омбудсмена Евлахова сама связалась с редакцией URA.RU после публикации о жалобе четвертой жены в полицию и подтвердила инсайд. «Он действительно сильно толкнул нас с дочерью, которая встала между нами, когда он замахнулся на меня в очередной раз, мы обе упали. Это была последняя капля. Я сняла побои, но и он в ответ тоже снял побои, был суд, оба заплатили по пять тысяч. Мне было очень страшно, потому что он постоянно бравировал своей депутатской неприкосновенностью (Евлахов до назначения бизнес-омбудсменом был депутатом гордумы в Радужном), затем связями в правительстве. У меня даже не было средств уехать на другую квартиру. После этого я заняла денег у родственников и мы с дочерью сбежали. После реабилитации я решила стать психологом и помогать таким же жертвам домашнего насилия», — сообщила женщина. На сайте суда опубликовано два судебных решения по одному делу. Потерпевшими и виновными в нанесении друг другу побоев признаны оба супруга, сумма штрафов и обстоятельства ссоры совпадают. Ни Евлахов, ни его третья жена на стали обжаловать решение суда. Сам экс-омбудсмен не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало о том, что четвертая жена бывшего бизнес-омбудсмена Евлахова заявила на него в полицию. Женщина обвинила его в домашнем насилии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший уполномоченный по правам предпринимателей ХМАО Николай Евлахов угодил в новый скандал о домашнем насилии. После того, как нынешняя (четвертая) супруга пожаловалась на него в полицию из-за абьюза, о прежних обидах вспомнила и его предыдущая жена. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте округа. «Всплыл эпизод семейной драки — он ударил третью супругу по голове и избил ногами, она в ответ укусила его и пнула коленом в пах. Судья посчитал вину обоюдной и назначил им к выплате штраф — по 5 тысяч рублей. Евлахов тогда не постеснялся снять побои. Говорят, что его третья жена сбежала, когда в ходе очередной ссоры пострадала ее дочь от первого брака», — сообщает инсайдер. Третья супруга омбудсмена Евлахова сама связалась с редакцией URA.RU после публикации о жалобе четвертой жены в полицию и подтвердила инсайд. «Он действительно сильно толкнул нас с дочерью, которая встала между нами, когда он замахнулся на меня в очередной раз, мы обе упали. Это была последняя капля. Я сняла побои, но и он в ответ тоже снял побои, был суд, оба заплатили по пять тысяч. Мне было очень страшно, потому что он постоянно бравировал своей депутатской неприкосновенностью (Евлахов до назначения бизнес-омбудсменом был депутатом гордумы в Радужном), затем связями в правительстве. У меня даже не было средств уехать на другую квартиру. После этого я заняла денег у родственников и мы с дочерью сбежали. После реабилитации я решила стать психологом и помогать таким же жертвам домашнего насилия», — сообщила женщина. На сайте суда опубликовано два судебных решения по одному делу. Потерпевшими и виновными в нанесении друг другу побоев признаны оба супруга, сумма штрафов и обстоятельства ссоры совпадают. Ни Евлахов, ни его третья жена на стали обжаловать решение суда. Сам экс-омбудсмен не ответил на звонок корреспондента агентства. Ранее URA.RU писало о том, что четвертая жена бывшего бизнес-омбудсмена Евлахова заявила на него в полицию. Женщина обвинила его в домашнем насилии.