Байден: президент Египта откроет КПП «Рафах» для помощи Газе

Власти Египта откроют контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с cектором Газа для передачи гуманитарной помощи. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.
«Байден заявил, что президент Египта (Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси — прим. URA.RU) согласился открыть КПП „Рафах“ для помощи Газе», — передает ТАСС. Предполагается, что коридор будет использован для передачи гуманитарной помощи.
Ракета ударила в район пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа и Египтом 16 октября. По данным «Национальной службы новостей», взрыв произошел на территории Газы. Направление собирались использовать для эвакуации беженцев, в первую очередь речь шла об иностранных гражданах.
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