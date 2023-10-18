18 октября 2023

Байден: президент Египта откроет КПП «Рафах» для помощи Газе

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
По КПП на границе с Египтом был ранее нанесен ракетный удар Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Власти Египта откроют контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с cектором Газа для передачи гуманитарной помощи. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден.

«Байден заявил, что президент Египта (Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси — прим. URA.RU) согласился открыть КПП „Рафах“ для помощи Газе», — передает ТАСС. Предполагается, что коридор будет использован для передачи гуманитарной помощи.

Ракета ударила в район пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа и Египтом 16 октября. По данным «Национальной службы новостей», взрыв произошел на территории Газы. Направление собирались использовать для эвакуации беженцев, в первую очередь речь шла об иностранных гражданах.

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Власти Египта откроют контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с cектором Газа для передачи гуманитарной помощи. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Байден заявил, что президент Египта (Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси — прим. URA.RU) согласился открыть КПП „Рафах“ для помощи Газе», — передает ТАСС. Предполагается, что коридор будет использован для передачи гуманитарной помощи. Ракета ударила в район пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа и Египтом 16 октября. По данным «Национальной службы новостей», взрыв произошел на территории Газы. Направление собирались использовать для эвакуации беженцев, в первую очередь речь шла об иностранных гражданах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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