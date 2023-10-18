Байден: президент Египта откроет КПП «Рафах» для помощи Газе

19 октября 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

По КПП на границе с Египтом был ранее нанесен ракетный удар Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Власти Египта откроют контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с cектором Газа для передачи гуманитарной помощи. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Байден заявил, что президент Египта (Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси — прим. URA.RU) согласился открыть КПП „Рафах“ для помощи Газе», — передает ТАСС. Предполагается, что коридор будет использован для передачи гуманитарной помощи. Ракета ударила в район пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа и Египтом 16 октября. По данным «Национальной службы новостей», взрыв произошел на территории Газы. Направление собирались использовать для эвакуации беженцев, в первую очередь речь шла об иностранных гражданах.

Власти Египта откроют контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с cектором Газа для передачи гуманитарной помощи. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден. «Байден заявил, что президент Египта (Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси — прим. URA.RU) согласился открыть КПП „Рафах“ для помощи Газе», — передает ТАСС. Предполагается, что коридор будет использован для передачи гуманитарной помощи. Ракета ударила в район пропускного пункта «Рафах» на границе сектора Газа и Египтом 16 октября. По данным «Национальной службы новостей», взрыв произошел на территории Газы. Направление собирались использовать для эвакуации беженцев, в первую очередь речь шла об иностранных гражданах.