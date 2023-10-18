18 октября 2023

В Тюмени бизнесмены жертвуют средства на строительство храма за 1 млрд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Тюмень, купюры, оплата, деньги
Сроки строительства храма зависят от того, как скоро будет собрана необходимая сумма Фото:

В Тюмени на возведение уникального храма в русско-византийском стиле необходимо собрать 1 миллиард рублей. Средства несут как прихожане, так и тюменские предприниматели. Помощник президента ГК «Автоград» Софья Пархомова, рассказала, как компания приняла участие в сборе денег.

«Полная сумма реализации проекта (строительство храма — прим. URA.RU) оценивается примерно в 1 млрд руб. Все желающие могут купить именной сертификат благотворителя на любую сумму или приобрести именной кирпич, на котором напишут имя мецената, он будет задействован в строительстве. Самое интересное в храме — это внутренняя отделка в русско-византийском стиле», — поделилась Пахомова с РБК Тюмень.

На территории УрФО это первый подобный храм. Возводится он на пересечении улиц Баумана и Гастелло. Внутри он будет оформлен мозаикой. В настоящее время собрано пожертвований на сумму 95,6 миллиона рублей.

Ранее тюменская строительная компания «Восток Девелопмент» рассказала о планах по строительству в Заречном районе оперного театра и нового храма. В настоящее время ведутся переговоры по проекту.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на возведение уникального храма в русско-византийском стиле необходимо собрать 1 миллиард рублей. Средства несут как прихожане, так и тюменские предприниматели. Помощник президента ГК «Автоград» Софья Пархомова, рассказала, как компания приняла участие в сборе денег. «Полная сумма реализации проекта (строительство храма — прим. URA.RU) оценивается примерно в 1 млрд руб. Все желающие могут купить именной сертификат благотворителя на любую сумму или приобрести именной кирпич, на котором напишут имя мецената, он будет задействован в строительстве. Самое интересное в храме — это внутренняя отделка в русско-византийском стиле», — поделилась Пахомова с РБК Тюмень. На территории УрФО это первый подобный храм. Возводится он на пересечении улиц Баумана и Гастелло. Внутри он будет оформлен мозаикой. В настоящее время собрано пожертвований на сумму 95,6 миллиона рублей. Ранее тюменская строительная компания «Восток Девелопмент» рассказала о планах по строительству в Заречном районе оперного театра и нового храма. В настоящее время ведутся переговоры по проекту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...