В Екатеринбурге подорожает проезд

Мэрия, вероятно, сгладит последствия индексации различными льготами Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти Екатеринбурга готовятся повысить стоимость проезда в общественном транспорте — автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Об этом URA.RU рассказал вице-мэр по финансам Андрей Корюков.

«В Региональную энергетическую комиссию „Гортрансом“ направлена соответствующая заявка. Ожидаем ее рассмотрения в ноябре—декабре. [Когда заработает новый тариф?] Предполагается, что с 1 января 2024 года», — поделился Корюков, но не уточнил параметры индексации. О них URA.RU рассказал источник в руководстве «Гортранса». «Повышение будет с 33-х до 35 рублей», — поделился он.

Еще один собеседник рассказал, что заявка, по его данным, в РЭК в действительности еще не направлена. По причине того, что пока якобы не получена отмашка от мэра Алексея Орлова.

Предыдущее повышение было в феврале 2023 года. Проезд в наземном транспорте подорожал с 32-х до 33 рублей. За год до этого стоимость проезда в метро подняли с 32-х до 33 рублей, а стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и автобусах — с 28 до 32-х рублей.

Рост цен власти рассматривают как неизбежную меру: без дополнительных денег частные перевозчики и «Гортранс» не смогут нормально функционировать. При этом известно, что бизнес регулярно настаивает на более серьезном удорожании.