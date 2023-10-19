Свердловчанин, посетивший Иран, заявил о новом риске палестино-израильского конфликта

Глава «Сомон» Мирзоев считает высоким риск расширения конфликта Израиля и ХАМАС

20 октября 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

По словам Фаруха Мирзоева, мусульмане Ближнего Востока проявили солидарность с ХАМАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный имеет высокий потенциал. Мусульмане Ближнего Востока близко к сердцу приняли ситуацию в секторе Газа и готовы примкнуть к ХАМАС. Число добровольцев растет, что может только ухудшить обстановку в ближневосточном регионе. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился председатель совета организации «Общество таджикской культуры «Сомон» в Свердловской области Фарух Мирзоев, который недавно вернулся из Ирана. «Эскалация конфликта имеет высокие риски. Дело в том, что исламский мир очень близко к сердцу принял ситуацию в Газе. В странах Ближнего Востока растет число добровольцев, которые готовы выступить против Израиля. В Иране уже около трех миллионов бойцов, готовых примкнуть к ХАМАС. Такая поддержка Газа свидетельствует о том, что война между Газа и Израилем имеет все шансы стать общерегиональной», — сказал в беседе с журналистом URA.RU Мирзоев. Ранее URA.RU писало о том, что миллионы неравнодушных иранцев готовы вступить в ХАМАС, чтобы воевать против армии Израиля. Мужчины записываются в ряды добровольцев, в то время как женщины и старики собирают гуманитарную помочь. Преимущественно собирают воду и медикаменты. Вся актуальная информация о военном конфликте между Израилем и Палестиной, который обострился 7 октября — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный имеет высокий потенциал. Мусульмане Ближнего Востока близко к сердцу приняли ситуацию в секторе Газа и готовы примкнуть к ХАМАС. Число добровольцев растет, что может только ухудшить обстановку в ближневосточном регионе. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился председатель совета организации «Общество таджикской культуры «Сомон» в Свердловской области Фарух Мирзоев, который недавно вернулся из Ирана. «Эскалация конфликта имеет высокие риски. Дело в том, что исламский мир очень близко к сердцу принял ситуацию в Газе. В странах Ближнего Востока растет число добровольцев, которые готовы выступить против Израиля. В Иране уже около трех миллионов бойцов, готовых примкнуть к ХАМАС. Такая поддержка Газа свидетельствует о том, что война между Газа и Израилем имеет все шансы стать общерегиональной», — сказал в беседе с журналистом URA.RU Мирзоев. Ранее URA.RU писало о том, что миллионы неравнодушных иранцев готовы вступить в ХАМАС, чтобы воевать против армии Израиля. Мужчины записываются в ряды добровольцев, в то время как женщины и старики собирают гуманитарную помочь. Преимущественно собирают воду и медикаменты. Вся актуальная информация о военном конфликте между Израилем и Палестиной, который обострился 7 октября — в сюжете URA.RU.