Из Перми планируют запустить регулярные водные маршруты в соседние города

В Пермском крае в 2024 и в 2025 годах могут запустить регулярные речные маршруты из Перми в Краснокамск и в Осу соответственно. Приказы опубликованы на сайте минтранса Пермского края.
Согласно документу, речной маршрут из Перми в Краснокамск через Закамск запустят в 2024 году. Планируется, что ежегодно будут выполняться 900 рейсов — по 450 в каждую сторону. Расстояние составляет 47 км, стоимость билета — 367,15 рубля. Она будет увеличиваться до 2026 года.
Речной маршрут Пермь—Оханск—Оса собираются запустить только в 2025 году. Предусматривается, что ежегодно будут совершаться 736 рейсов с длиной пути в 96,5 км. Цена составит 1000 рублей.
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