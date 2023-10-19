Из Перми планируют запустить регулярные водные маршруты в соседние города

20 октября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Маршруты планируют запустить в 2024 и 2025 годах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае в 2024 и в 2025 годах могут запустить регулярные речные маршруты из Перми в Краснокамск и в Осу соответственно. Приказы опубликованы на сайте минтранса Пермского края. Согласно документу, речной маршрут из Перми в Краснокамск через Закамск запустят в 2024 году. Планируется, что ежегодно будут выполняться 900 рейсов — по 450 в каждую сторону. Расстояние составляет 47 км, стоимость билета — 367,15 рубля. Она будет увеличиваться до 2026 года. Речной маршрут Пермь—Оханск—Оса собираются запустить только в 2025 году. Предусматривается, что ежегодно будут совершаться 736 рейсов с длиной пути в 96,5 км. Цена составит 1000 рублей.

В Пермском крае в 2024 и в 2025 годах могут запустить регулярные речные маршруты из Перми в Краснокамск и в Осу соответственно. Приказы опубликованы на сайте минтранса Пермского края. Согласно документу, речной маршрут из Перми в Краснокамск через Закамск запустят в 2024 году. Планируется, что ежегодно будут выполняться 900 рейсов — по 450 в каждую сторону. Расстояние составляет 47 км, стоимость билета — 367,15 рубля. Она будет увеличиваться до 2026 года. Речной маршрут Пермь—Оханск—Оса собираются запустить только в 2025 году. Предусматривается, что ежегодно будут совершаться 736 рейсов с длиной пути в 96,5 км. Цена составит 1000 рублей.