19 октября 2023

Из Перми планируют запустить регулярные водные маршруты в соседние города

© Служба новостей «URA.RU»
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Народные гуляния День Победы. Пермь, река кама, коммунальный мост, речные прогулки, теплоход алмаз
Маршруты планируют запустить в 2024 и 2025 годах Фото:

В Пермском крае в 2024 и в 2025 годах могут запустить регулярные речные маршруты из Перми в Краснокамск и в Осу соответственно. Приказы опубликованы на сайте минтранса Пермского края.

Согласно документу, речной маршрут из Перми в Краснокамск через Закамск запустят в 2024 году. Планируется, что ежегодно будут выполняться 900 рейсов — по 450 в каждую сторону. Расстояние составляет 47 км, стоимость билета — 367,15 рубля. Она будет увеличиваться до 2026 года.

Речной маршрут Пермь—Оханск—Оса собираются запустить только в 2025 году. Предусматривается, что ежегодно будут совершаться 736 рейсов с длиной пути в 96,5 км. Цена составит 1000 рублей.

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В Пермском крае в 2024 и в 2025 годах могут запустить регулярные речные маршруты из Перми в Краснокамск и в Осу соответственно. Приказы опубликованы на сайте минтранса Пермского края. Согласно документу, речной маршрут из Перми в Краснокамск через Закамск запустят в 2024 году. Планируется, что ежегодно будут выполняться 900 рейсов — по 450 в каждую сторону. Расстояние составляет 47 км, стоимость билета — 367,15 рубля. Она будет увеличиваться до 2026 года. Речной маршрут Пермь—Оханск—Оса собираются запустить только в 2025 году. Предусматривается, что ежегодно будут совершаться 736 рейсов с длиной пути в 96,5 км. Цена составит 1000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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