СК предъявил обвинения украинскому нацисту, выступавшему в парламенте Канады

СК обвиняет Хунку в геноциде мирного населения
Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны украинскому националисту Ярославу Хунке (Гуньке), который выступал в канадском парламенте. Соответствующее заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.
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