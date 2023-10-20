СК предъявил обвинения украинскому нацисту, выступавшему в парламенте Канады

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
СК обвиняет Хунку в геноциде мирного населения Фото:

Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны украинскому националисту Ярославу Хунке (Гуньке), который выступал в канадском парламенте. Соответствующее заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.

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Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны украинскому националисту Ярославу Хунке (Гуньке), который выступал в канадском парламенте. Соответствующее заявление опубликовано в telegram-канале ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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