Бывший прокурор Тюмени пошел на повышение

Эдуард Гиматов возглавил прокуратуру Чувашской Республики (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший прокурор Тюмени Эдуард Гиматов возглавил прокуратуру Чувашской Республики. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

«Указ президента Российской Федерации. Назначить на пятилетний срок Гиматова Эдуарда Рафиковича прокурором Чувашской Республики. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Москва, Кремль, 20 октября 2023 года», — указано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В 2017 году Эдуард Гиматов был назначен на должность прокурора Тюмени. В марте 2022-го перевелся в Тамбовскую область, где получил должность заместителя прокурора региона.