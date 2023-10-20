WSJ: сделка США, Израиля и Катара об освобождении 50 пленных провалилась

Сделка с участием Соединенных Штатов, Израиля и Катара, которая привела бы к освобождению 50 израильских пленных, провалилась. Об это сообщили источники.
«Договоренность при участии Соединенных Штатов, Израиля и Катара, которая могла бы привести к освобождению 50 израильских пленных, провалилась», —
Уточняется, что ХАМАС отказывалось обсуждать возможность выдачи заложников, поэтому переговоры шли тяжело. Источник сообщил, что представители организации точно не знали, где находятся все пленные.
С начала обострения палестино-израильского конфликта в заложниках у ХАМАС оказались около 250 израильтян. На данный момент известно, что 22 из них погибли в результате ударов Израиля по Газе. Представители ХАМАС заявили, что готовы отпустить всех заложников, если ЦАХАЛ прекратит наносить удары по сектору Газа.
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