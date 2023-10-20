20 октября 2023

WSJ: сделка США, Израиля и Катара об освобождении 50 пленных провалилась

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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Сделка с участием Соединенных Штатов, Израиля и Катара, которая привела бы к освобождению 50 израильских пленных, провалилась. Об это сообщили источники.

«Договоренность при участии Соединенных Штатов, Израиля и Катара, которая могла бы привести к освобождению 50 израильских пленных, провалилась», — передает газета Wall Street Journal информацию источников.

Уточняется, что ХАМАС отказывалось обсуждать возможность выдачи заложников, поэтому переговоры шли тяжело. Источник сообщил, что представители организации точно не знали, где находятся все пленные.

С начала обострения палестино-израильского конфликта в заложниках у ХАМАС оказались около 250 израильтян. На данный момент известно, что 22 из них погибли в результате ударов Израиля по Газе. Представители ХАМАС заявили, что готовы отпустить всех заложников, если ЦАХАЛ прекратит наносить удары по сектору Газа.

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Сделка с участием Соединенных Штатов, Израиля и Катара, которая привела бы к освобождению 50 израильских пленных, провалилась. Об это сообщили источники. «Договоренность при участии Соединенных Штатов, Израиля и Катара, которая могла бы привести к освобождению 50 израильских пленных, провалилась», — передает газета Wall Street Journal информацию источников. Уточняется, что ХАМАС отказывалось обсуждать возможность выдачи заложников, поэтому переговоры шли тяжело. Источник сообщил, что представители организации точно не знали, где находятся все пленные. С начала обострения палестино-израильского конфликта в заложниках у ХАМАС оказались около 250 израильтян. На данный момент известно, что 22 из них погибли в результате ударов Израиля по Газе. Представители ХАМАС заявили, что готовы отпустить всех заложников, если ЦАХАЛ прекратит наносить удары по сектору Газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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