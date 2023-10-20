20 октября 2023

Подозреваемый в изнасиловании шваброй свердловчанин сдался полиции

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Мера пресечения Семченко Антону в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конвой, силовики, тюрьма, полиция, суд, клетка
Суд избрал меру пресечения Ивану Бугренко Фото:

Подозреваемый в изнасиловании мужчины шваброй в кафе «Ромашка» в Новоуральске Иван Бугренко самостоятельно явился в полицию. Сейчас он находится под домашним арестом, рассказал информированный источник.

«Владельца кафе „Ромашка“, который изнасиловал шваброй посетителя, арестовали. Иван Бугренко сам явился в полицию», — пишет telegram-канал Е1 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Новоуральский городской суд уже избрал меру пресечения мужчине в виде домашнего ареста. Также под домашним арестом находится брат Бугренко, который принимал участи в насилии.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Инцидент произошел 7 октября, но информация об этом стала известна только 16 октября. Бугренко избил, а после изнасиловал черенком от швабры мужчину в новоуральском кафе «Ромашка». Мужчина скрывался от силовиков. СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия.

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Подозреваемый в изнасиловании мужчины шваброй в кафе «Ромашка» в Новоуральске Иван Бугренко самостоятельно явился в полицию. Сейчас он находится под домашним арестом, рассказал информированный источник. «Владельца кафе „Ромашка“, который изнасиловал шваброй посетителя, арестовали. Иван Бугренко сам явился в полицию», — пишет telegram-канал Е1 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Новоуральский городской суд уже избрал меру пресечения мужчине в виде домашнего ареста. Также под домашним арестом находится брат Бугренко, который принимал участи в насилии. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Инцидент произошел 7 октября, но информация об этом стала известна только 16 октября. Бугренко избил, а после изнасиловал черенком от швабры мужчину в новоуральском кафе «Ромашка». Мужчина скрывался от силовиков. СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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