Подозреваемый в изнасиловании шваброй свердловчанин сдался полиции

Подозреваемый в изнасиловании мужчины шваброй в кафе «Ромашка» в Новоуральске Иван Бугренко самостоятельно явился в полицию. Сейчас он находится под домашним арестом, рассказал информированный источник.
«Владельца кафе „Ромашка“, который изнасиловал шваброй посетителя, арестовали. Иван Бугренко сам явился в полицию», — пишет telegram-канал Е1 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Новоуральский городской суд уже избрал меру пресечения мужчине в виде домашнего ареста. Также под домашним арестом находится брат Бугренко, который принимал участи в насилии.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
Инцидент произошел 7 октября, но информация об этом стала известна только 16 октября. Бугренко избил, а после изнасиловал черенком от швабры мужчину в новоуральском кафе «Ромашка». Мужчина скрывался от силовиков. СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.