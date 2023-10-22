22 октября 2023
21 октября 2023

Метеорологи ожидают похолодание в Пермском крае до -13 градусов и снежную неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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Метеорологи прогнозируют существенное похолодание в регионе Фото:

В Пермском крае на предстоящей неделе температура опустится до минус 13 градусов, ожидаются существенные осадки в виде снега. Такой прогноз дают специалисты проекта «Метеоролог и я».

«В последнюю неделю октября на территории Прикамья ожидается сплошная циклоническая активность в средней тропосфере. К пятнице отклонение температуры воздуха от климатической нормы достигнет -4 градусов. Осадки будут ежедневными, в основном снег. К выходным похолодает до -13 градусов», — указано на сайте проекта.

В понедельник и вторник дневная температура будет колебаться у отметок от минус 2 до +3 градусов. В ночь на среду похолодает до минус 8. Днем столбик термометра не поднимется выше 1 градуса. В четверг температура может опуститься до минус 5. В пятницу ночью температура упадет до 11 градусов ниже нуля, ожидается, что днем будет от минус 5 до 0. На выходные существенные изменения не спрогнозированы. Согласно метеоданным, ночью похолодает до минус 13 градусов, днем будет от минус 7 до минус 2.

Ранее пермяков предупреждали, что регион накроют дожди и мокрый снег. В столице края вечером 21 октября завершился один из самых длительных безморозных периодов за всю историю наблюдений.

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В Пермском крае на предстоящей неделе температура опустится до минус 13 градусов, ожидаются существенные осадки в виде снега. Такой прогноз дают специалисты проекта «Метеоролог и я». «В последнюю неделю октября на территории Прикамья ожидается сплошная циклоническая активность в средней тропосфере. К пятнице отклонение температуры воздуха от климатической нормы достигнет -4 градусов. Осадки будут ежедневными, в основном снег. К выходным похолодает до -13 градусов», — указано на сайте проекта. В понедельник и вторник дневная температура будет колебаться у отметок от минус 2 до +3 градусов. В ночь на среду похолодает до минус 8. Днем столбик термометра не поднимется выше 1 градуса. В четверг температура может опуститься до минус 5. В пятницу ночью температура упадет до 11 градусов ниже нуля, ожидается, что днем будет от минус 5 до 0. На выходные существенные изменения не спрогнозированы. Согласно метеоданным, ночью похолодает до минус 13 градусов, днем будет от минус 7 до минус 2. Ранее пермяков предупреждали, что регион накроют дожди и мокрый снег. В столице края вечером 21 октября завершился один из самых длительных безморозных периодов за всю историю наблюдений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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