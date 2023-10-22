22 октября 2023

В Свердловской области на заправках федеральной сети пропал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Бензина нет на заправках «Лукойла» Фото:

На АЗС федеральной сети «Лукойл» в Екатеринбурге и других городах Свердловской области пропал бензин. Как сообщают читатели URA.RU, заправки увешаны объявлениями об отсутствии топлива.

«Объехала множество заправок в городе — бензина нет. Просто шланги перемотаны лентой: нет ни 92-го, ни 95-го», — рассказала читательница.

«У нас нет сейчас бензина на заправках „Лукойла“. Пытался заправиться, но просто нечем — нет даже дизеля», — сказал читатель из Первоуральска

URA.RU направило запрос в пресс-службу «Лукойла» и регионального департамента информационной политики. На момент публикации заметки ответы получены не были. На горячей линии сети АЗС корреспонденту URA.RU подтвердили факты отсутствия топлива и заявили, что пытаются решить эту проблему.

«Сейчас во всех регионах наблюдаются сложности с поставкой топлива. Дизельного и других видов топлива может не быть. О данной проблеме известно — она решается», — сказали в «Лукойле».

Заправка «Лукойла» на улице Репина в Екатеринбурге
Заправка «Лукойла» на улице Репина в Екатеринбурге
Фото:

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На АЗС федеральной сети «Лукойл» в Екатеринбурге и других городах Свердловской области пропал бензин. Как сообщают читатели URA.RU, заправки увешаны объявлениями об отсутствии топлива. «Объехала множество заправок в городе — бензина нет. Просто шланги перемотаны лентой: нет ни 92-го, ни 95-го», — рассказала читательница. «У нас нет сейчас бензина на заправках „Лукойла“. Пытался заправиться, но просто нечем — нет даже дизеля», — сказал читатель из Первоуральска URA.RU направило запрос в пресс-службу «Лукойла» и регионального департамента информационной политики. На момент публикации заметки ответы получены не были. На горячей линии сети АЗС корреспонденту URA.RU подтвердили факты отсутствия топлива и заявили, что пытаются решить эту проблему. «Сейчас во всех регионах наблюдаются сложности с поставкой топлива. Дизельного и других видов топлива может не быть. О данной проблеме известно — она решается», — сказали в «Лукойле».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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