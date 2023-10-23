В Металлургическом районе Челябинска построят складские комплексы

Площадь складов составит 24 тысячи квадратных метров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Власти разрешили бизнесмену Юрию Фещенко строить складской комплекс с отклонением от предельных параметров в Металлургическом районе Челябинска по улице Морская. Площадь застройки составляет 24 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (размещение складской базы на земельном участке в территориальной зоне Г.2 (зоны объектов IV и V классов опасности) с минимальным коэффициентом застройки — 0,31 по улице Морской, 7 в Металлургическом районе города Челябинска. Инициатором проекта является индивидуальный предприниматель Юрий Фещенков», — сообщается на сайте.

Кадастровая стоимость земельных участков, на которых будет возведен складской комплекс, составляет 20 млн 568 тысяч рублей. На участке разрешено строить только складские базы. Согласно документации, инициатор проекта предприниматель Юрий Фещенков запросил при строительстве отклонение от предельный параметров в сторону уменьшения коэффициента застройки до 0,31%.

По данным сервиса «Сбис», бизнесмен Юрий Фещенко занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Также индивидуальный предприниматель работает еще по пяти направлениям, в их числе охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях, строительство жилых и нежилых зданий, работы по монтажу стальных строительных конструкций, работы по сборке и монтажу сборных конструкций, оптовая торговля лесоматериалами и строительными материалами.

Кадастровая стоимость земельных участков под застройку составляет 20 млн 568 тысяч рублей Скрин: кадастровая карта города Челябинск