Командир экипажа танка «Алеша» Басиков стал сторонником «Единой России». Фото

27 октября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Расим Басиков стал сторонником партии «Единой России», чтобы оказывать поддержку участникам СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир экипажа танка Т-80 «Алеша» Расим Баксиков стал сторонником партии «Единая Россия». Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. В августе танковый экипаж был лично награжден президентом РФ Владимиром Путиным за уничтожение колонны украинской техники на запорожском направлении. Им были вручены звания Героев России. «Герой России, командир экипажа танка „Алеша“ Расим Баксиков стал сторонником „Единой России“. <…> За последнее время к нам присоединилось большое количество участников СВО. Такими людьми нужно гордиться», — подчеркнула Ольга Занко. Ее слова опубликованы на официальном сайте партии. Она пояснила, что герои, будучи сторонниками партии, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, а также оказывают поддержку участникам спецоперации на Украине и их семьям. В июне экипаж танка «Алеша» попал под обстрелы колонны техники ВСУ на запорожском направлении. Водитель танка получил ранение, тогда командир экипажа Баксиков оказал ему первую помощь, сам занял его место в бою и неожиданно для врага вышел на огневой рубеж. Всего под руководством Расима Басикова экипаж танка «Алеша» смог уничтожить два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров «MaxxPro» вместе с десантом. За свой подвиг экипаж был представлен к наградам. Президент РФ Владимир Путин вручил медали Героев России Расиму Басикову и остальным членам экипажа танка «Алеша» Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Расим Басиков будет заниматься патриотическим воспитанием молодежи и поддержкой участников СВО Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командир экипажа танка Т-80 «Алеша» Расим Баксиков стал сторонником партии «Единая Россия». Об этом сообщила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. В августе танковый экипаж был лично награжден президентом РФ Владимиром Путиным за уничтожение колонны украинской техники на запорожском направлении. Им были вручены звания Героев России. «Герой России, командир экипажа танка „Алеша“ Расим Баксиков стал сторонником „Единой России“. <…> За последнее время к нам присоединилось большое количество участников СВО. Такими людьми нужно гордиться», — подчеркнула Ольга Занко. Ее слова опубликованы на официальном сайте партии. Она пояснила, что герои, будучи сторонниками партии, занимаются патриотическим воспитанием молодежи, а также оказывают поддержку участникам спецоперации на Украине и их семьям. В июне экипаж танка «Алеша» попал под обстрелы колонны техники ВСУ на запорожском направлении. Водитель танка получил ранение, тогда командир экипажа Баксиков оказал ему первую помощь, сам занял его место в бою и неожиданно для врага вышел на огневой рубеж. Всего под руководством Расима Басикова экипаж танка «Алеша» смог уничтожить два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров «MaxxPro» вместе с десантом. За свой подвиг экипаж был представлен к наградам.