Зачем ХАМАС приезжали в Москву

ХАМАС прибыла с визитом в Москву для обсуждения ситуации в секторе Газа

28 октября 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Делегация ХАМАС встретилась с представителями МИД РФ Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В мире развернулась полемика вокруг визита в РФ движения ХАМАС во главе с Абу Марзуком. Представители политбюро палестинской группировки прибыли в Москву 26 октября для обсуждения военной обстановки в секторе Газа. Громче всех свое недовольство после прошедшей встречи выражали в МИДе Израиля. «Израильтяне недовольны всем, им не нравится, что их заранее не поставили в известность о визите. Израиль также настораживает, что накануне в столицу РФ прибыл замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, который провел переговоры со своими российскими коллегами на Смоленской площади. Известно, что Иран спонсирует группировку „Хезболла“, которая открыла второй фронт против Израиля на ливанском направлении в знак солидарности с ХАМАС», — пишет «Ридус». Россия готова быть посредником в конфликте между Израилем и Палестиной Новость по теме ХАМАС приехали в Москву: главное о войне на Ближнем Востоке к вечеру 26 октября В конфликте на Ближнем Востоке РФ пытается последовательно выполнять роль посредника между израильтянами и палестинцами. Вслед за переговорами с делегацией ХАМАС в Москву вполне вероятно могут пригласить представителей Израиля, считает эксперт по Ближнему Востоку в Российском совете по международным делам Алексей Хлебников. «У Кремля есть налаженные связи с ХАМАС, группировка доверяет России, визит не был неожиданным. Я не исключаю, что в скором времени в Израиль может отправиться Михаил Богданов (замглавы МИД РФ. — прим. URA.RU), который передаст какие-то предложения палестинской группировки», — подчеркнул Алексей Хлебников. Израильские дипломаты выступают с резкими заявлениями в адрес РФ Следует разграничивать риторику израильского правительства в адрес РФ от того, что главы еврейского государства ожидают в непубличных сношениях с Россией. Своим мнением поделился эксперт по Ближнему Востоку в МГИМО МИД РФ Александр Крылов. «Израильские дипломаты выступают с резкими заявлениями в адрес России в силу политической необходимости — все-таки у Израиля официально идет война с ХАМАС. При этом опасаться, что из-за визита палестинской группировки в Москву может возникнуть отчуждение между РФ и Израилем, не следует», — сказал Александр Крылов. Почему в Москву не пригласили израильских представителей Израиля То, что в столицу России пригласили представителей ХАМАС, но не позвали израильтян, не должно никого удивлять. Позиция Кремля была ясна с первых дней палестино-израисльского противостояния, разгоревшегося с новой силой в октябре. С таким заявлением выступил эксперт по странам Ближнего Востока Андрей Никулин. «Визит ХАМАС в Москву выглядит абсолютно логичным, ничего неожиданного в нем нет. Для России эта война дает возможность показать, что она сохраняет влияние на политические события и все еще присутствует в горячих точках мира. Визит ХАМАС также повышает престиж РФ, показывает, что страна не полностью изолирована на международной арене», — уточнил Андрей Никулин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В мире развернулась полемика вокруг визита в РФ движения ХАМАС во главе с Абу Марзуком. Представители политбюро палестинской группировки прибыли в Москву 26 октября для обсуждения военной обстановки в секторе Газа. Громче всех свое недовольство после прошедшей встречи выражали в МИДе Израиля. «Израильтяне недовольны всем, им не нравится, что их заранее не поставили в известность о визите. Израиль также настораживает, что накануне в столицу РФ прибыл замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани, который провел переговоры со своими российскими коллегами на Смоленской площади. Известно, что Иран спонсирует группировку „Хезболла“, которая открыла второй фронт против Израиля на ливанском направлении в знак солидарности с ХАМАС», — пишет «Ридус». Россия готова быть посредником в конфликте между Израилем и Палестиной В конфликте на Ближнем Востоке РФ пытается последовательно выполнять роль посредника между израильтянами и палестинцами. Вслед за переговорами с делегацией ХАМАС в Москву вполне вероятно могут пригласить представителей Израиля, считает эксперт по Ближнему Востоку в Российском совете по международным делам Алексей Хлебников. «У Кремля есть налаженные связи с ХАМАС, группировка доверяет России, визит не был неожиданным. Я не исключаю, что в скором времени в Израиль может отправиться Михаил Богданов (замглавы МИД РФ. — прим. URA.RU), который передаст какие-то предложения палестинской группировки», — подчеркнул Алексей Хлебников. Израильские дипломаты выступают с резкими заявлениями в адрес РФ Следует разграничивать риторику израильского правительства в адрес РФ от того, что главы еврейского государства ожидают в непубличных сношениях с Россией. Своим мнением поделился эксперт по Ближнему Востоку в МГИМО МИД РФ Александр Крылов. «Израильские дипломаты выступают с резкими заявлениями в адрес России в силу политической необходимости — все-таки у Израиля официально идет война с ХАМАС. При этом опасаться, что из-за визита палестинской группировки в Москву может возникнуть отчуждение между РФ и Израилем, не следует», — сказал Александр Крылов. Почему в Москву не пригласили израильских представителей Израиля То, что в столицу России пригласили представителей ХАМАС, но не позвали израильтян, не должно никого удивлять. Позиция Кремля была ясна с первых дней палестино-израисльского противостояния, разгоревшегося с новой силой в октябре. С таким заявлением выступил эксперт по странам Ближнего Востока Андрей Никулин. «Визит ХАМАС в Москву выглядит абсолютно логичным, ничего неожиданного в нем нет. Для России эта война дает возможность показать, что она сохраняет влияние на политические события и все еще присутствует в горячих точках мира. Визит ХАМАС также повышает престиж РФ, показывает, что страна не полностью изолирована на международной арене», — уточнил Андрей Никулин.