Самолет подал сигнал бедствия в небе над Россией

Airbus A320-231 принимает решение о посадке
Самолет, летящий из Москвы в Бишкек, подал сигнал бедствия. В настоящий момент решается вопрос об экстренной посадке.
«Рейс YK884 „Москва — Бишкек“ подал сигнал бедствия пролетая над Самарой», — передает telegram-канал Mash. Причина сигнала неизвестна, в настоящий момент принимается решение об экстренной посадке.
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