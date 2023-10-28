Самолет подал сигнал бедствия в небе над Россией

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Airbus A320-231 принимает решение о посадке Фото:

Самолет, летящий из Москвы в Бишкек, подал сигнал бедствия. В настоящий момент решается вопрос об экстренной посадке.

«Рейс YK884 „Москва — Бишкек“ подал сигнал бедствия пролетая над Самарой», — передает telegram-канал Mash. Причина сигнала неизвестна, в настоящий момент принимается решение об экстренной посадке.

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Самолет, летящий из Москвы в Бишкек, подал сигнал бедствия. В настоящий момент решается вопрос об экстренной посадке. «Рейс YK884 „Москва — Бишкек“ подал сигнал бедствия пролетая над Самарой», — передает telegram-канал Mash. Причина сигнала неизвестна, в настоящий момент принимается решение об экстренной посадке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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