Турция объявит Израиль военным преступником

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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Реджеп Эрдоган выступил против Израиля на пропалестинском митинге в Турции Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Турция готова объявить Израиль военным преступником. Об этом заявил президент страны Реджеп Таийп Эрдоган на пропалестиснком митинге в Турции.

«Мы объявим Израиль военным преступником, мы уже работаем над этим», — высказался Реджеп Эрдоган. Он также заявил, что Израиль оккупировал территории Палестины после конца Второй Мировой войны. «[Израиль] группировка, а не государство», — заявил глава Турции, телеканал AHABER введет прямую трансляцию митинга в стране.

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Турция готова объявить Израиль военным преступником. Об этом заявил президент страны Реджеп Таийп Эрдоган на пропалестиснком митинге в Турции. «Мы объявим Израиль военным преступником, мы уже работаем над этим», — высказался Реджеп Эрдоган. Он также заявил, что Израиль оккупировал территории Палестины после конца Второй Мировой войны. «[Израиль] группировка, а не государство», — заявил глава Турции, телеканал AHABER введет прямую трансляцию митинга в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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