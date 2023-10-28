Турция объявит Израиль военным преступником

Реджеп Эрдоган выступил против Израиля на пропалестинском митинге в Турции
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Турция готова объявить Израиль военным преступником. Об этом заявил президент страны Реджеп Таийп Эрдоган на пропалестиснком митинге в Турции.
«Мы объявим Израиль военным преступником, мы уже работаем над этим», — высказался Реджеп Эрдоган. Он также заявил, что Израиль оккупировал территории Палестины после конца Второй Мировой войны. «[Израиль] группировка, а не государство», — заявил глава Турции, телеканал
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