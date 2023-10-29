Стали известны самые продаваемые модели авто до 3-х лет

В тройку самых продаваемых трехлетних авто вошли LADA, Toyota и Hyundai

29 октября 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

Toyota Camry вошла в тройку самых востребованных авто с пробегом до трех лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самыми продаваемыми моделями авто с пробегом в возрасте до трех лет стали Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Geely Monjaro. Об этом сообщил интернет-сервис «Авито». «На долю „трехлеток“ пришлось 11,5% от общих продаж авто с пробегом в России в III квартале текущего года. Самыми востребованными моделями в сегменте стали ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Vesta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Geely Monjaro», — говорится в пресс-релизе сервиса. Отмечается, что средняя цена трехлетнего автомобиля по итогам третьего квартала 2023 года составила 2,5 миллиона рублей. Самыми продаваемыми брендами трехлетних авто в июле—сентябре стали ВАЗ (LADA), Kia, Hyundai, Toyota и BMW. В топ-10 востребованных моделей с пробегом до трех лет также вошли Kia K5, Kia Rio, Volkswagen Polo, Kia Sportage и Hyundai Creta. Ранее сообщалось, в сентябре текущего года в России объемы продаж подержанных автомобилей выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков было реализовано 509,5 тысяч легковых авто. Несмотря на рост, в сравнении с августом текущего года объемы продаж бу машин сократились на 8%.

Самыми продаваемыми моделями авто с пробегом в возрасте до трех лет стали Lada Granta, Lada Vesta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Geely Monjaro. Об этом сообщил интернет-сервис «Авито». «На долю „трехлеток“ пришлось 11,5% от общих продаж авто с пробегом в России в III квартале текущего года. Самыми востребованными моделями в сегменте стали ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Vesta, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Geely Monjaro», — говорится в пресс-релизе сервиса. Отмечается, что средняя цена трехлетнего автомобиля по итогам третьего квартала 2023 года составила 2,5 миллиона рублей. Самыми продаваемыми брендами трехлетних авто в июле—сентябре стали ВАЗ (LADA), Kia, Hyundai, Toyota и BMW. В топ-10 востребованных моделей с пробегом до трех лет также вошли Kia K5, Kia Rio, Volkswagen Polo, Kia Sportage и Hyundai Creta. Ранее сообщалось, в сентябре текущего года в России объемы продаж подержанных автомобилей выросли на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков было реализовано 509,5 тысяч легковых авто. Несмотря на рост, в сравнении с августом текущего года объемы продаж бу машин сократились на 8%.