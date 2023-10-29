Лукьянцев: украинцы попросили РФ в ООН помочь вернуть отобранных Западом детей

30 октября 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Украинцы просят Россию помочь вернуть им детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Десятки проживающих в западных странах украинцев попросили представительство России при Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке помочь вернуть им детей, отобранных властями европейских стран. Об этом заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в эфире Первого канала. «В постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских семей, которые просили помощь им с возвращением детей. Обратившиеся откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения», — подчеркнул Лукьянцев. Все обратившиеся проживают в западных странах. Подобные жалобы продолжают поступать и Россия старается разобраться в каждом случае. Ранее министерство иностранных дел РФ подготовило доклад о нарушении прав русскоязычного населения в отдельных странах. Неприязнь проявляется не только по отношению к государству, но и к «русскому миру» и русскому языку во всех сферах жизни. Зачастую объектом нападений и преследований становятся дети, что недопустимо, заявил Лукьянцев.

Десятки проживающих в западных странах украинцев попросили представительство России при Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке помочь вернуть им детей, отобранных властями европейских стран. Об этом заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в эфире Первого канала. «В постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских семей, которые просили помощь им с возвращением детей. Обратившиеся откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения», — подчеркнул Лукьянцев. Все обратившиеся проживают в западных странах. Подобные жалобы продолжают поступать и Россия старается разобраться в каждом случае. Ранее министерство иностранных дел РФ подготовило доклад о нарушении прав русскоязычного населения в отдельных странах. Неприязнь проявляется не только по отношению к государству, но и к «русскому миру» и русскому языку во всех сферах жизни. Зачастую объектом нападений и преследований становятся дети, что недопустимо, заявил Лукьянцев.