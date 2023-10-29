29 октября 2023

Лукьянцев: украинцы попросили РФ в ООН помочь вернуть отобранных Западом детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Тюмень, ребенок, снег, снегопад, первый снег, ребенок на подоконнике
Украинцы просят Россию помочь вернуть им детей Фото:

Десятки проживающих в западных странах украинцев попросили представительство России при Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке помочь вернуть им детей, отобранных властями европейских стран. Об этом заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в эфире Первого канала.

«В постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских семей, которые просили помощь им с возвращением детей. Обратившиеся откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения», — подчеркнул Лукьянцев. Все обратившиеся проживают в западных странах. Подобные жалобы продолжают поступать и Россия старается разобраться в каждом случае.

Ранее министерство иностранных дел РФ подготовило доклад о нарушении прав русскоязычного населения в отдельных странах. Неприязнь проявляется не только по отношению к государству, но и к «русскому миру» и русскому языку во всех сферах жизни. Зачастую объектом нападений и преследований становятся дети, что недопустимо, заявил Лукьянцев.

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Десятки проживающих в западных странах украинцев попросили представительство России при Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке помочь вернуть им детей, отобранных властями европейских стран. Об этом заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев в эфире Первого канала. «В постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских семей, которые просили помощь им с возвращением детей. Обратившиеся откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения», — подчеркнул Лукьянцев. Все обратившиеся проживают в западных странах. Подобные жалобы продолжают поступать и Россия старается разобраться в каждом случае. Ранее министерство иностранных дел РФ подготовило доклад о нарушении прав русскоязычного населения в отдельных странах. Неприязнь проявляется не только по отношению к государству, но и к «русскому миру» и русскому языку во всех сферах жизни. Зачастую объектом нападений и преследований становятся дети, что недопустимо, заявил Лукьянцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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