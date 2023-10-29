Глава Дагестана Меликов жестко высказался о беспорядках в аэропорту

Глава Дагестана Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределом

30 октября 2023 в 02:29 Размер текста - 17 +

Сергей Меликов заявил, что правоохранительные органы дадут оценку действиям митингующих Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в аэропорту Махачкалы Участники протеста в аэропорту Махачкалы грубо нарушили закон и «воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины». Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. «Действия тех, кто собрался в аэропорту — грубое нарушение закона! Нет смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, нет решительности в прорыве на территорию аэропорта, нет чести, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в нападках на женщин с детьми, которые лечились за границей. Участники сегодняшнего беспредела воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины», — заявил Меликов в своем telegram-канале. По словам главы республики, все дагестанцы «сопереживают страданиям жертв и молятся о мире в Палестине». «Но то, что произошло в нашем аэропорту — возмутительно. Будет дана соответствующая оценка правоохранительных органов», — подчеркнул Меликов. Сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале с плакатами, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Позже собравшиеся прорвались в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу. К аэропорту стянули спецназ, но на силовиков начали нападать протестующие.

Участники протеста в аэропорту Махачкалы грубо нарушили закон и «воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины». Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов. «Действия тех, кто собрался в аэропорту — грубое нарушение закона! Нет смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, нет решительности в прорыве на территорию аэропорта, нет чести, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в нападках на женщин с детьми, которые лечились за границей. Участники сегодняшнего беспредела воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины», — заявил Меликов в своем telegram-канале. По словам главы республики, все дагестанцы «сопереживают страданиям жертв и молятся о мире в Палестине». «Но то, что произошло в нашем аэропорту — возмутительно. Будет дана соответствующая оценка правоохранительных органов», — подчеркнул Меликов. Сотни жителей Дагестана собрались возле аэропорта в Махачкале с плакатами, чтобы встретить прилетевших из Израиля. Позже собравшиеся прорвались в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу. К аэропорту стянули спецназ, но на силовиков начали нападать протестующие.