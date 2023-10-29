Российско-украинская команда Team Spirit победила в чемпионате мира по Dota 2

30 октября 2023 в 05:41 Размер текста - 17 +

Впервые Team Spirit победили в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Команда Team Spirit с российско-украинским составом во второй раз выиграла главный турнир года по Dota 2 — The International 2023. Чемпионы увезли домой 1 300 000 долларов (121 182 620 рублей), сообщил telegram-канал Sports.ru. «Российско-украинский состав Team Spirit выиграл главный турнир по Dota 2 — The International 2023. Со счетом 3:0 они победили Gamin Gladiators с россиянином Антоном „Dyrachyo“ Шкредовым в составе. Команда забрала домой 1 300 000 долларов (121 182 620 рублей)», — сообщили в канале. Впервые Team Spirit выиграли в 2021 году. До них всего одна команда становилась двукратным чемпионом в 2018 и 2019 годах — европейская OG. До этого команда победила испанский состав Movistar Riders в турнире по Counter-Strike 2. На второй карте геймеры победили со счетом 13:0, что стало первым случаем в истории чемпионатов по этой версии игры.

Команда Team Spirit с российско-украинским составом во второй раз выиграла главный турнир года по Dota 2 — The International 2023. Чемпионы увезли домой 1 300 000 долларов (121 182 620 рублей), сообщил telegram-канал Sports.ru. «Российско-украинский состав Team Spirit выиграл главный турнир по Dota 2 — The International 2023. Со счетом 3:0 они победили Gamin Gladiators с россиянином Антоном „Dyrachyo“ Шкредовым в составе. Команда забрала домой 1 300 000 долларов (121 182 620 рублей)», — сообщили в канале. Впервые Team Spirit выиграли в 2021 году. До них всего одна команда становилась двукратным чемпионом в 2018 и 2019 годах — европейская OG. До этого команда победила испанский состав Movistar Riders в турнире по Counter-Strike 2. На второй карте геймеры победили со счетом 13:0, что стало первым случаем в истории чемпионатов по этой версии игры.