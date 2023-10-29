29 октября 2023

Российско-украинская команда Team Spirit победила в чемпионате мира по Dota 2

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, игра дота, dota
Впервые Team Spirit победили в 2021 году Фото:

Команда Team Spirit с российско-украинским составом во второй раз выиграла главный турнир года по Dota 2 — The International 2023. Чемпионы увезли домой 1 300 000 долларов (121 182 620 рублей), сообщил telegram-канал Sports.ru.

«Российско-украинский состав Team Spirit выиграл главный турнир по Dota 2 — The International 2023. Со счетом 3:0 они победили Gamin Gladiators с россиянином Антоном „Dyrachyo“ Шкредовым в составе. Команда забрала домой 1 300 000 долларов (121 182 620 рублей)», — сообщили в канале.

Впервые Team Spirit выиграли в 2021 году. До них всего одна команда становилась двукратным чемпионом в 2018 и 2019 годах — европейская OG.

До этого команда победила испанский состав Movistar Riders в турнире по Counter-Strike 2. На второй карте геймеры победили со счетом 13:0, что стало первым случаем в истории чемпионатов по этой версии игры.

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Команда Team Spirit с российско-украинским составом во второй раз выиграла главный турнир года по Dota 2 — The International 2023. Чемпионы увезли домой 1 300 000 долларов (121 182 620 рублей), сообщил telegram-канал Sports.ru. «Российско-украинский состав Team Spirit выиграл главный турнир по Dota 2 — The International 2023. Со счетом 3:0 они победили Gamin Gladiators с россиянином Антоном „Dyrachyo“ Шкредовым в составе. Команда забрала домой 1 300 000 долларов (121 182 620 рублей)», — сообщили в канале. Впервые Team Spirit выиграли в 2021 году. До них всего одна команда становилась двукратным чемпионом в 2018 и 2019 годах — европейская OG. До этого команда победила испанский состав Movistar Riders в турнире по Counter-Strike 2. На второй карте геймеры победили со счетом 13:0, что стало первым случаем в истории чемпионатов по этой версии игры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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