России, США и Китаю отвели новое важное сотрудничество

China Daily: Россия, США и Китай сыграют главную роль в контроле вооружений
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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, генеральная ассамблея
ООН может стать площадкой для переговоров о контроле вооружений Фото:

Россия, США, Китай, Великобритания и Франция могут сделать важные шаги в рамках контроля над вооружениями и стратегической стабильности в мире. Такое мнение высказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Sarmat AnalytiX Арсений Сивицкий.

«ООН может служить важной платформой для продвижения дискуссий и переговоров по многополярным режимам контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Первые важные шаги и инициативы могут быть предприняты „постоянной пятеркой“ членов Совета Безопасности ООН (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция) в силу их уникального статуса ядерных держав и постоянных членов Совбеза», — написал Сивицкий. Свое мнение он выразил в статье издания China Daily.

По словам Сивицкого, ООН может сыграть главную роль в снижении рисков, связанных с распространением вооружений, и обеспечении более безопасного и стабильного мира. Сотрудничество и лидерство «постоянной пятерки» необходимы для продвижения глобальных усилий в области разоружения, заключил он.

Ранее сообщалось, что США заявили о готовности начать с Россией переговоры по управлению ядерными рисками. В американском посольстве в Москве сообщили, что российская сторона уже получила соответствующее предложение. Америка надеется, что РФ вступит в диалог.

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Россия, США, Китай, Великобритания и Франция могут сделать важные шаги в рамках контроля над вооружениями и стратегической стабильности в мире. Такое мнение высказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Sarmat AnalytiX Арсений Сивицкий. «ООН может служить важной платформой для продвижения дискуссий и переговоров по многополярным режимам контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Первые важные шаги и инициативы могут быть предприняты „постоянной пятеркой“ членов Совета Безопасности ООН (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция) в силу их уникального статуса ядерных держав и постоянных членов Совбеза», — написал Сивицкий. Свое мнение он выразил в статье издания China Daily. По словам Сивицкого, ООН может сыграть главную роль в снижении рисков, связанных с распространением вооружений, и обеспечении более безопасного и стабильного мира. Сотрудничество и лидерство «постоянной пятерки» необходимы для продвижения глобальных усилий в области разоружения, заключил он. Ранее сообщалось, что США заявили о готовности начать с Россией переговоры по управлению ядерными рисками. В американском посольстве в Москве сообщили, что российская сторона уже получила соответствующее предложение. Америка надеется, что РФ вступит в диалог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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