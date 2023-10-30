России, США и Китаю отвели новое важное сотрудничество

China Daily: Россия, США и Китай сыграют главную роль в контроле вооружений

30 октября 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

ООН может стать площадкой для переговоров о контроле вооружений Фото: Patrick Gruban/Wikipedia Россия, США, Китай, Великобритания и Франция могут сделать важные шаги в рамках контроля над вооружениями и стратегической стабильности в мире. Такое мнение высказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Sarmat AnalytiX Арсений Сивицкий. «ООН может служить важной платформой для продвижения дискуссий и переговоров по многополярным режимам контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Первые важные шаги и инициативы могут быть предприняты „постоянной пятеркой“ членов Совета Безопасности ООН (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция) в силу их уникального статуса ядерных держав и постоянных членов Совбеза», — написал Сивицкий. Свое мнение он выразил в статье издания China Daily. По словам Сивицкого, ООН может сыграть главную роль в снижении рисков, связанных с распространением вооружений, и обеспечении более безопасного и стабильного мира. Сотрудничество и лидерство «постоянной пятерки» необходимы для продвижения глобальных усилий в области разоружения, заключил он. Ранее сообщалось, что США заявили о готовности начать с Россией переговоры по управлению ядерными рисками. В американском посольстве в Москве сообщили, что российская сторона уже получила соответствующее предложение. Америка надеется, что РФ вступит в диалог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия, США, Китай, Великобритания и Франция могут сделать важные шаги в рамках контроля над вооружениями и стратегической стабильности в мире. Такое мнение высказал директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Sarmat AnalytiX Арсений Сивицкий. «ООН может служить важной платформой для продвижения дискуссий и переговоров по многополярным режимам контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Первые важные шаги и инициативы могут быть предприняты „постоянной пятеркой“ членов Совета Безопасности ООН (США, Россия, Китай, Великобритания и Франция) в силу их уникального статуса ядерных держав и постоянных членов Совбеза», — написал Сивицкий. Свое мнение он выразил в статье издания China Daily. По словам Сивицкого, ООН может сыграть главную роль в снижении рисков, связанных с распространением вооружений, и обеспечении более безопасного и стабильного мира. Сотрудничество и лидерство «постоянной пятерки» необходимы для продвижения глобальных усилий в области разоружения, заключил он. Ранее сообщалось, что США заявили о готовности начать с Россией переговоры по управлению ядерными рисками. В американском посольстве в Москве сообщили, что российская сторона уже получила соответствующее предложение. Америка надеется, что РФ вступит в диалог.