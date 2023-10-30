Три кафе на «Таганском ряду» закрыли за антисанитарию

Все три кафе на «Таганском ряду» принадлежат одному предпринимателю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Работу трех кафе на «Таганском ряду» в Екатеринбурге приостановили на 60 дней за антисанитарию. Кафе «Рио», «Аль Барака» и еще одно кафе без названия на улице Минометчиков 24 принадлежат одному предпринимателю. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области.

«Основные нарушения, выявленные специалистами Роспотребнадзора, заключались в следующем: поверхности пола и стен производственных помещений загрязнены, установлены нарушения в хранении продуктов и приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, осмотре сотрудников на наличие признаков заболеваний как инфекционных, так и кожных», — говорится в сообщении.

Решение было принято после проверки Роспотребнадзора — суд признал заведения небезопасными для посещения. Сейчас помещения кафе опечатаны.