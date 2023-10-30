Три кафе на «Таганском ряду» закрыли за антисанитарию

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Виды Екатеринбурга, таганский ряд
Все три кафе на «Таганском ряду» принадлежат одному предпринимателю Фото:

Работу трех кафе на «Таганском ряду» в Екатеринбурге приостановили на 60 дней за антисанитарию. Кафе «Рио», «Аль Барака» и еще одно кафе без названия на улице Минометчиков 24 принадлежат одному предпринимателю. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области.

«Основные нарушения, выявленные специалистами Роспотребнадзора, заключались в следующем: поверхности пола и стен производственных помещений загрязнены, установлены нарушения в хранении продуктов и приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, осмотре сотрудников на наличие признаков заболеваний как инфекционных, так и кожных», — говорится в сообщении.

Решение было принято после проверки Роспотребнадзора — суд признал заведения небезопасными для посещения. Сейчас помещения кафе опечатаны.

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Работу трех кафе на «Таганском ряду» в Екатеринбурге приостановили на 60 дней за антисанитарию. Кафе «Рио», «Аль Барака» и еще одно кафе без названия на улице Минометчиков 24 принадлежат одному предпринимателю. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП Свердловской области. «Основные нарушения, выявленные специалистами Роспотребнадзора, заключались в следующем: поверхности пола и стен производственных помещений загрязнены, установлены нарушения в хранении продуктов и приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, осмотре сотрудников на наличие признаков заболеваний как инфекционных, так и кожных», — говорится в сообщении. Решение было принято после проверки Роспотребнадзора — суд признал заведения небезопасными для посещения. Сейчас помещения кафе опечатаны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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