СБУ пригрозила пожизненным заключением Юлии Чичериной

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Забег Zа Россию на Уралмаше. Екатеринбург, чичерина юлия
Украинские спецслужбы выдвинули новые обвинения в адрес екатеринбургской рок-певицы Юлии Чичериной Фото:

Украинские спецслужбы выдвинули новые обвинения в адрес екатеринбургской рок-певицы Юлии Чичериной. Соответствующая информация появилась в официальном тг-канале СБУ Украины.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российскую певицу Юлию Чичерину. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы», — пишет в тг-канале служба безопасности Украины. Чичериной ставят в вину выступления в освобожденных российскими войсками населенных пунктах и записи видеороликов с призывом к ВСУ сдаваться в плен. В частности, ее проверяют по статьям о «незаконном пересечении границы», «пропаганде» и «посягательстве на территориальную целостность».

В Марте 2022 года СБУ уже обвиняли рок-певицу в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Тогда уроженка Екатеринбурга отправилась с концертом в город Энергодар и вместе с военнослужащими РФ сняла с крыши здания мэрии украинский флаг.

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Украинские спецслужбы выдвинули новые обвинения в адрес екатеринбургской рок-певицы Юлии Чичериной. Соответствующая информация появилась в официальном тг-канале СБУ Украины. «Служба безопасности собрала доказательную базу на российскую певицу Юлию Чичерину. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы», — пишет в тг-канале служба безопасности Украины. Чичериной ставят в вину выступления в освобожденных российскими войсками населенных пунктах и записи видеороликов с призывом к ВСУ сдаваться в плен. В частности, ее проверяют по статьям о «незаконном пересечении границы», «пропаганде» и «посягательстве на территориальную целостность». В Марте 2022 года СБУ уже обвиняли рок-певицу в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Тогда уроженка Екатеринбурга отправилась с концертом в город Энергодар и вместе с военнослужащими РФ сняла с крыши здания мэрии украинский флаг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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