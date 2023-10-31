СБУ пригрозила пожизненным заключением Юлии Чичериной

Украинские спецслужбы выдвинули новые обвинения в адрес екатеринбургской рок-певицы Юлии Чичериной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинские спецслужбы выдвинули новые обвинения в адрес екатеринбургской рок-певицы Юлии Чичериной. Соответствующая информация появилась в официальном тг-канале СБУ Украины.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на российскую певицу Юлию Чичерину. Злоумышленнице грозит пожизненное лишение свободы», — пишет в тг-канале служба безопасности Украины. Чичериной ставят в вину выступления в освобожденных российскими войсками населенных пунктах и записи видеороликов с призывом к ВСУ сдаваться в плен. В частности, ее проверяют по статьям о «незаконном пересечении границы», «пропаганде» и «посягательстве на территориальную целостность».

В Марте 2022 года СБУ уже обвиняли рок-певицу в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Тогда уроженка Екатеринбурга отправилась с концертом в город Энергодар и вместе с военнослужащими РФ сняла с крыши здания мэрии украинский флаг.