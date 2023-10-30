Активисты-единороссы ЯНАО при поддержке мэрии устроили проверку магазинов

Общественники нашли просрочку в магазине «Монетка» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) единороссы и представители администрации города проверили магазины. В результате был выявлен просроченный товар на прилавках, об этом сообщили в группе «Единая Россия Губкинский» социальной сети «ВКонтакте».

«Координатор партпроекта „Единая страна — доступная среда“ Оксана Акимова, представитель „Молодой Гвардии“ Анастасия Чиркова, юрисконсульт „Центра гигиены и эпидемиологии“ Ольга Мухина и сотрудник отдела организации потребительского рынка Администрации города Антонида Сергиенко провели мониторинг на предмет соответствия цен продуктов питания и их сроков годности в магазинах „Магнит“ и „Монетка“ 5 микрорайона города», — рассказали в паблике.

При этом ревизоры обнаружили товары с истекшим сроком годности на некоторые товары в магазине «Монетка». Сообщается, что управляющий магазина оперативно устранил недостатки в ходе проверки.

В администрации города сообщили, что специалист потребительского рынка приглашен на рейд в качестве эксперта. В приемной местного отделения «Единой России» отказались от комментариев, ссылаясь на исчерпывающую информацию, опубликованную в социальной сети.

Согласно постановлению правительства в 2023 году внеплановые проверки должны проводится по согласованию с прокуратурой и возможны при выявлении риска для жизни и здоровья граждан. Плановые проверки проводятся только на объектах с чрезвычайно высокими категориями риска.