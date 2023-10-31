Чем могут похвастать пермские санатории, которые вошли в топ-100 в России

Пермские курорты, вошедшие в топ-100 в России, завлекают природными факторами

Всем туристам предлагают минеральную воду и грязевые процедуры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермские санатории «Ключи», «Усть-Качка» и «Алмед», которые вошли в топ-100 лучших здравниц России, для лечения используют природные факторы. Среди них минеральная вода и грязь с собственных источников, рассказали URA.RU в администрациях курортов.

«В основе процедур используются природные лечебные факторы: сероводородная и йодобромная и усть-качкинская минеральная вода, а также суксунская сульфидно-иловая грязь. На их основе создано более 60 процедур», — рассказали в администрации курорта «Усть-Качка» корреспонденту агентства.

В санатории «Ключи» также предлагают аппликации или обливание из грязи, которую добывают на Суксунском пруду, и минеральную воду. Как сообщили в пресс-службе курорта, источники воды находятся прямо на территории «Ключей». В администрации санатория «Алмед» особенных процедур не назвали. Но на этот курорт можно получить путевку через Фонд социального страхования. Также он является самым дешевым из трех санаториев. Путевка в «Алмед» на двоих на две недели обойдется от 70 тысяч рублей. В то время как за такой же отдых в «Ключах» придется заплатить от 127 тысяч рублей. Еще дороже выйдет «Усть-Качка». Здесь путевки начинаются от 129 тысяч рублей. В цены включены питание, проживание и лечение.

Ранее URA.RU рассказало, что пермский санаторий «Ключи» стал седьмым в рейтинге лучших здравниц России. Курорт «Усть-Качка» занял 31 строчку, а «Алмед» опустился на 98 место.