Тюменские власти заплатят срочникам, заключившим контракты с Минобороны

01 ноября 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

За заключение контракта призванные на срочную службу тюменцы получат по 200 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Тюменской области готовится утвердить выплату в 200 000 рублей срочникам и мобилизованным, которые заключат контракты о службе с Минобороны РФ. Проект постановления есть в распоряжении URA.RU. «Установить единовременную выплату военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также мобилизованным гражданам, заключившим в период прохождения военной службы, но не ранее 1 октября 2023 года, контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ. Сумма выплаты — 200 000 рублей», — говорится в документе, разработанном в правительстве региона. В настоящее время проект документа находится на экспертизе. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области уже существует подобная выплата от губернатора. По 100 000 рублей положено тем, кто заключает контракты для службы в спецподразделениях и всем мобилизованным. Действует мера поддержки до конца 2023 года.

Правительство Тюменской области готовится утвердить выплату в 200 000 рублей срочникам и мобилизованным, которые заключат контракты о службе с Минобороны РФ. Проект постановления есть в распоряжении URA.RU. «Установить единовременную выплату военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также мобилизованным гражданам, заключившим в период прохождения военной службы, но не ранее 1 октября 2023 года, контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ. Сумма выплаты — 200 000 рублей», — говорится в документе, разработанном в правительстве региона. В настоящее время проект документа находится на экспертизе. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области уже существует подобная выплата от губернатора. По 100 000 рублей положено тем, кто заключает контракты для службы в спецподразделениях и всем мобилизованным. Действует мера поддержки до конца 2023 года.