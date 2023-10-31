31 октября 2023

Тюменские власти заплатят срочникам, заключившим контракты с Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка призывников. Курган , призыв, проводы в армию, солдат, осенний призыв
За заключение контракта призванные на срочную службу тюменцы получат по 200 000 рублей Фото:

Правительство Тюменской области готовится утвердить выплату в 200 000 рублей срочникам и мобилизованным, которые заключат контракты о службе с Минобороны РФ. Проект постановления есть в распоряжении URA.RU.

«Установить единовременную выплату военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также мобилизованным гражданам, заключившим в период прохождения военной службы, но не ранее 1 октября 2023 года, контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ. Сумма выплаты — 200 000 рублей», — говорится в документе, разработанном в правительстве региона.

В настоящее время проект документа находится на экспертизе. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области уже существует подобная выплата от губернатора. По 100 000 рублей положено тем, кто заключает контракты для службы в спецподразделениях и всем мобилизованным. Действует мера поддержки до конца 2023 года.

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Правительство Тюменской области готовится утвердить выплату в 200 000 рублей срочникам и мобилизованным, которые заключат контракты о службе с Минобороны РФ. Проект постановления есть в распоряжении URA.RU. «Установить единовременную выплату военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также мобилизованным гражданам, заключившим в период прохождения военной службы, но не ранее 1 октября 2023 года, контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ. Сумма выплаты — 200 000 рублей», — говорится в документе, разработанном в правительстве региона. В настоящее время проект документа находится на экспертизе. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области уже существует подобная выплата от губернатора. По 100 000 рублей положено тем, кто заключает контракты для службы в спецподразделениях и всем мобилизованным. Действует мера поддержки до конца 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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