Пермский серийный убийца, расчленивший жертву, не смог обжаловать приговор

01 ноября 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Пермский серийный убийца отбывает пожизненный срок в колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU Серийный убийца Станислав Белорусцев из Пермского края не смог обжаловать приговор суда, назначившего мужчине новый срок. Белорусцев получил его за жестокое убийство, совершенное 20 лет назад. Он в 2003 году убил и расчленил женщину в Краснокамске, а останки спрятал в разных частях города. «Весной этого года Краснокамский суд признал Белорусцева виновным в смерти женщины и назначил 13 лет колонии. Сыну убитой он должен выплатить 1,4 миллиона рублей. В совокупности с другими приговорами Белорусцеву оставили пожизненный срок. Осужденный потребовал отправить дело на пересмотр, но краевой суд оставил прежний приговор без изменений», — сообщает 59.RU. Пожизненный срок Белорусцеву назначили в 2009 году. Суд признал его виновным в убийстве трех своих знакомых. Наказание мужчина отбывает в колонии «Черный дельфин» под Оренбургом, где раз в несколько лет признается в совершении нового жестокого преступления. На сегодня Белорусцев признался в совершении одиннадцати убийств.

Серийный убийца Станислав Белорусцев из Пермского края не смог обжаловать приговор суда, назначившего мужчине новый срок. Белорусцев получил его за жестокое убийство, совершенное 20 лет назад. Он в 2003 году убил и расчленил женщину в Краснокамске, а останки спрятал в разных частях города. «Весной этого года Краснокамский суд признал Белорусцева виновным в смерти женщины и назначил 13 лет колонии. Сыну убитой он должен выплатить 1,4 миллиона рублей. В совокупности с другими приговорами Белорусцеву оставили пожизненный срок. Осужденный потребовал отправить дело на пересмотр, но краевой суд оставил прежний приговор без изменений», — сообщает 59.RU. Пожизненный срок Белорусцеву назначили в 2009 году. Суд признал его виновным в убийстве трех своих знакомых. Наказание мужчина отбывает в колонии «Черный дельфин» под Оренбургом, где раз в несколько лет признается в совершении нового жестокого преступления. На сегодня Белорусцев признался в совершении одиннадцати убийств.