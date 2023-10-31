31 октября 2023

Пермский серийный убийца, расчленивший жертву, не смог обжаловать приговор

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский серийный убийца отбывает пожизненный срок в колонии Фото:

Серийный убийца Станислав Белорусцев из Пермского края не смог обжаловать приговор суда, назначившего мужчине новый срок. Белорусцев получил его за жестокое убийство, совершенное 20 лет назад. Он в 2003 году убил и расчленил женщину в Краснокамске, а останки спрятал в разных частях города.

«Весной этого года Краснокамский суд признал Белорусцева виновным в смерти женщины и назначил 13 лет колонии. Сыну убитой он должен выплатить 1,4 миллиона рублей. В совокупности с другими приговорами Белорусцеву оставили пожизненный срок. Осужденный потребовал отправить дело на пересмотр, но краевой суд оставил прежний приговор без изменений», — сообщает 59.RU.

Пожизненный срок Белорусцеву назначили в 2009 году. Суд признал его виновным в убийстве трех своих знакомых. Наказание мужчина отбывает в колонии «Черный дельфин» под Оренбургом, где раз в несколько лет признается в совершении нового жестокого преступления. На сегодня Белорусцев признался в совершении одиннадцати убийств.

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Серийный убийца Станислав Белорусцев из Пермского края не смог обжаловать приговор суда, назначившего мужчине новый срок. Белорусцев получил его за жестокое убийство, совершенное 20 лет назад. Он в 2003 году убил и расчленил женщину в Краснокамске, а останки спрятал в разных частях города. «Весной этого года Краснокамский суд признал Белорусцева виновным в смерти женщины и назначил 13 лет колонии. Сыну убитой он должен выплатить 1,4 миллиона рублей. В совокупности с другими приговорами Белорусцеву оставили пожизненный срок. Осужденный потребовал отправить дело на пересмотр, но краевой суд оставил прежний приговор без изменений», — сообщает 59.RU. Пожизненный срок Белорусцеву назначили в 2009 году. Суд признал его виновным в убийстве трех своих знакомых. Наказание мужчина отбывает в колонии «Черный дельфин» под Оренбургом, где раз в несколько лет признается в совершении нового жестокого преступления. На сегодня Белорусцев признался в совершении одиннадцати убийств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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