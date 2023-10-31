Челябинская прокуратура проверила выданную сироте квартиру с трещинами в стенах

01 ноября 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Застройщик пообещал устранить трещины, объяснив их усадкой здания (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Исполняющая обязанности прокурора Челябинска Марина Жутаева посетила квартиру сироты, пожаловавшегося на трещины в стенах и отсутствие горячей воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «И.о. прокурора города Челябинска Марина Жутаева выехала в квартиры, выделенные сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В ходе поквартирного обхода определены пути решения возникших проблем», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Обход провели совместно с УЖКХ, управлением капстроительства города, директором УК «Челябинск» и застройщиком. Проверку организовали после публикаций в СМИ о жалобах сирот. Получившие квартиры сообщали, что живут без лифта и горячей воды, а на стенах и потолках появились трещины. Застройщик пообещал устранить повреждения, объяснив их усадкой здания.

Исполняющая обязанности прокурора Челябинска Марина Жутаева посетила квартиру сироты, пожаловавшегося на трещины в стенах и отсутствие горячей воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «И.о. прокурора города Челябинска Марина Жутаева выехала в квартиры, выделенные сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В ходе поквартирного обхода определены пути решения возникших проблем», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Обход провели совместно с УЖКХ, управлением капстроительства города, директором УК «Челябинск» и застройщиком. Проверку организовали после публикаций в СМИ о жалобах сирот. Получившие квартиры сообщали, что живут без лифта и горячей воды, а на стенах и потолках появились трещины. Застройщик пообещал устранить повреждения, объяснив их усадкой здания.