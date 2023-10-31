31 октября 2023

Челябинская прокуратура проверила выданную сироте квартиру с трещинами в стенах

© Служба новостей «URA.RU»
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Жилые дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Курган, трещина в стене
Застройщик пообещал устранить трещины, объяснив их усадкой здания (архивное фото) Фото:

Исполняющая обязанности прокурора Челябинска Марина Жутаева посетила квартиру сироты, пожаловавшегося на трещины в стенах и отсутствие горячей воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«И.о. прокурора города Челябинска Марина Жутаева выехала в квартиры, выделенные сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В ходе поквартирного обхода определены пути решения возникших проблем», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обход провели совместно с УЖКХ, управлением капстроительства города, директором УК «Челябинск» и застройщиком. Проверку организовали после публикаций в СМИ о жалобах сирот. Получившие квартиры сообщали, что живут без лифта и горячей воды, а на стенах и потолках появились трещины. Застройщик пообещал устранить повреждения, объяснив их усадкой здания.

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Исполняющая обязанности прокурора Челябинска Марина Жутаева посетила квартиру сироты, пожаловавшегося на трещины в стенах и отсутствие горячей воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «И.о. прокурора города Челябинска Марина Жутаева выехала в квартиры, выделенные сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. В ходе поквартирного обхода определены пути решения возникших проблем», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства. Обход провели совместно с УЖКХ, управлением капстроительства города, директором УК «Челябинск» и застройщиком. Проверку организовали после публикаций в СМИ о жалобах сирот. Получившие квартиры сообщали, что живут без лифта и горячей воды, а на стенах и потолках появились трещины. Застройщик пообещал устранить повреждения, объяснив их усадкой здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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