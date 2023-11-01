«Единая Россия» готовит акции ко Дню народного единства по всей стране

01 ноября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Политики готовят акции и концерты ко Дню народного единства Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Партия «Единая Россия» готовит мероприятия в честь празднования Дня народного единства, основным из которых станет акция «Россия — единая семья». В проведении акций примут участие более 80 субъектов страны. Программа мероприятий опубликована на сайте ЕР. «Активисты партии проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО», — сообщает пресс-служба партии. В Московской области активисты планируют приготовить традиционные блюда национальных кухонь. Как рассказал секретарь московского отделения ЕР и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, активисты и члены партии также посетят госпитали с бойцами СВО и проведут памятные мероприятия в честь участников Великой Отечественной войны. «В Курганской области в честь этого события муниципальные учреждения культуры и библиотеки в течение недели проведут для зауральцев разных возрастов увлекательные мероприятия, среди которых — познавательные программы, мастер-классы, флешмобы», — рассказал URA.RU руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Курганской области Родион Вяткин. Сообщается, что политики привлекли активистов к проведению уроков толерантности и патриотических классных часов в школах Курганской области. Со слов Вяткина, местные дома культуры проведут концерты для жителей. Отмечается, что в Кургане 4 ноября проведут митинг-концерт. Впервые акция «Россия — единая семья» прошла в прошлом году. Активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей участников СВО из других регионов и направляют их друг другу. Члены партии «Единая Россия» проведут мероприятия ко Дню народного единства по всей России Фото: отделение партии «Единая Россия» в Брянской области Единороссы привлекли активистов к проведению мероприятий 4 ноября Фото: отделение партии «Единая Россия» в Республике Адыгея Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Партия «Единая Россия» готовит мероприятия в честь празднования Дня народного единства, основным из которых станет акция «Россия — единая семья». В проведении акций примут участие более 80 субъектов страны. Программа мероприятий опубликована на сайте ЕР. «Активисты партии проведут патриотические флешмобы, фестивали, автопробеги, благотворительные акции в поддержку военнослужащих и семей участников СВО», — сообщает пресс-служба партии. В Московской области активисты планируют приготовить традиционные блюда национальных кухонь. Как рассказал секретарь московского отделения ЕР и вице-спикер Госдумы Петр Толстой, активисты и члены партии также посетят госпитали с бойцами СВО и проведут памятные мероприятия в честь участников Великой Отечественной войны. «В Курганской области в честь этого события муниципальные учреждения культуры и библиотеки в течение недели проведут для зауральцев разных возрастов увлекательные мероприятия, среди которых — познавательные программы, мастер-классы, флешмобы», — рассказал URA.RU руководитель исполкома партии «Единая Россия» в Курганской области Родион Вяткин. Сообщается, что политики привлекли активистов к проведению уроков толерантности и патриотических классных часов в школах Курганской области. Со слов Вяткина, местные дома культуры проведут концерты для жителей. Отмечается, что в Кургане 4 ноября проведут митинг-концерт. Впервые акция «Россия — единая семья» прошла в прошлом году. Активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей участников СВО из других регионов и направляют их друг другу.