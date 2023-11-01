Следствие проверило версию смерти Мэттью Пэрри от передоза наркотиков

TMZ: в организме Мэттью Перри не найдено следов наркотиков

01 ноября 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Проводится глубокая экспертиза на наличие запрещенных веществ в крови Мэттью Перри, пишет TMZ Фото: Ron Sachs\Zuma\TASS В организме скончавшегося актера сериала «Друзья» Мэттью Перри не обнаружены фентанил и метамфетамин. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах. «Первоначальные тесты не обнаружили в организме актера сериала „Друзья“ Мэттью Перри наличие фентанила и метамфетамина», — передает слова источников TMZ. Там добавили, что сейчас проводится более глубокая экспертиза, чтобы определить наличие запрещенных веществ или опасных дозировок лекарств. Ожидается, что экспертиза займет от четырех до шести месяцев. Полиция Лос-Анджелеса занимается расследованием смерти актера, но пока не обнаружено никаких следов наркотиков или насильственной смерти, заключили источники. Мэттью Перри скончался 29 октября. Предположительно, актер мог утонуть. Актеры из сериала «Друзья» находятся в шоке от неожиданной трагической смерти. Они воздерживались от контакта с прессой и лишь коротко выразили свою любовь к ушедшему, передает «Утро.ру».

В организме скончавшегося актера сериала «Друзья» Мэттью Перри не обнаружены фентанил и метамфетамин. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах. «Первоначальные тесты не обнаружили в организме актера сериала „Друзья“ Мэттью Перри наличие фентанила и метамфетамина», — передает слова источников TMZ. Там добавили, что сейчас проводится более глубокая экспертиза, чтобы определить наличие запрещенных веществ или опасных дозировок лекарств. Ожидается, что экспертиза займет от четырех до шести месяцев. Полиция Лос-Анджелеса занимается расследованием смерти актера, но пока не обнаружено никаких следов наркотиков или насильственной смерти, заключили источники. Мэттью Перри скончался 29 октября. Предположительно, актер мог утонуть. Актеры из сериала «Друзья» находятся в шоке от неожиданной трагической смерти. Они воздерживались от контакта с прессой и лишь коротко выразили свою любовь к ушедшему, передает «Утро.ру».