Первых раненых из сектора Газа отправили в Египет

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
Через пограничный пункт «Рафах» проехало 40 машин скорой помощи Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Первые пострадавшие из сектора Газа были доставлены в город Эль-Ариш в Египте. Об этом сообщило издание Firstpost.

«В среду машины скорой помощи срочно вывезли раненых палестинцев из сектора Газа для оказания неотложной медицинской помощи в Египте», — говорится в материале издания. Отмечается, что через пограничный пункт «Рафах» проехало 40 машин скорой помощи.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Сообщалось, что более 80 тяжелораненых из сектора Газа будут переправлены на лечение в больницы Египта, передает RT. URA.RU приводило информацию о том, чем важен КПП «Рафах», через который проходит гуманитарная помощь Газе.

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Первые пострадавшие из сектора Газа были доставлены в город Эль-Ариш в Египте. Об этом сообщило издание Firstpost. «В среду машины скорой помощи срочно вывезли раненых палестинцев из сектора Газа для оказания неотложной медицинской помощи в Египте», — говорится в материале издания. Отмечается, что через пограничный пункт «Рафах» проехало 40 машин скорой помощи. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Сообщалось, что более 80 тяжелораненых из сектора Газа будут переправлены на лечение в больницы Египта, передает RT. URA.RU приводило информацию о том, чем важен КПП «Рафах», через который проходит гуманитарная помощь Газе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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