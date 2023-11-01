Первых раненых из сектора Газа отправили в Египет 01 ноября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 + Через пограничный пункт «Рафах» проехало 40 машин скорой помощи Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Первые пострадавшие из сектора Газа были доставлены в город Эль-Ариш в Египте. Об этом сообщило издание Firstpost. «В среду машины скорой помощи срочно вывезли раненых палестинцев из сектора Газа для оказания неотложной медицинской помощи в Египте», — говорится в материале издания. Отмечается, что через пограничный пункт «Рафах» проехало 40 машин скорой помощи. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Сообщалось, что более 80 тяжелораненых из сектора Газа будут переправлены на лечение в больницы Египта, передает RT. URA.RU приводило информацию о том, чем важен КПП «Рафах», через который проходит гуманитарная помощь Газе. Первые пострадавшие из сектора Газа были доставлены в город Эль-Ариш в Египте. Об этом сообщило издание Firstpost. «В среду машины скорой помощи срочно вывезли раненых палестинцев из сектора Газа для оказания неотложной медицинской помощи в Египте», — говорится в материале издания. Отмечается, что через пограничный пункт «Рафах» проехало 40 машин скорой помощи. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Сообщалось, что более 80 тяжелораненых из сектора Газа будут переправлены на лечение в больницы Египта, передает RT. URA.RU приводило информацию о том, чем важен КПП «Рафах», через который проходит гуманитарная помощь Газе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям