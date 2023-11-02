Обновленный Adidas спустя два года возвращается в Россию

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Магазины, клипарт. Екатеринбург, адидас, магазин adidas
Точки бренда закрылись в марте 2022 года Фото:

Магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года. Торговые точки будут иметь новое название. Об этом рассказал руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева во время международно выставки и конференции Mallpic.

«Субаренду Adidas купила структура Якова Панченко (он — совладелец „Стокманна“ и Lamoda — прим. URA.RU). Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно. Думаю, весной, скорее всего, мы увидим уже открытые магазины. Названия еще нет, будет какое-то нейтральное название», — рассказала Наталия Кермедчиева ТАСС.

Первые обновленные точки начнут открываться в Москве. После этого они появятся в торговых центрах по всей России. Кермедчиева рассказал, что ассортимент будет дороже на 20%.

Adidas ушел из РФ в марте 2022 года. Это связано с санкциями, которые вводили страны Запада, и спецоперацией. Если западные компании ушли из РФ, они все равно пополняют российский бюджет. Дело в том, что их активы выкупает российские предприниматели, заново запуская бизнес.

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Магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года. Торговые точки будут иметь новое название. Об этом рассказал руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева во время международно выставки и конференции Mallpic. «Субаренду Adidas купила структура Якова Панченко (он — совладелец „Стокманна“ и Lamoda — прим. URA.RU). Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно. Думаю, весной, скорее всего, мы увидим уже открытые магазины. Названия еще нет, будет какое-то нейтральное название», — рассказала Наталия Кермедчиева ТАСС. Первые обновленные точки начнут открываться в Москве. После этого они появятся в торговых центрах по всей России. Кермедчиева рассказал, что ассортимент будет дороже на 20%. Adidas ушел из РФ в марте 2022 года. Это связано с санкциями, которые вводили страны Запада, и спецоперацией. Если западные компании ушли из РФ, они все равно пополняют российский бюджет. Дело в том, что их активы выкупает российские предприниматели, заново запуская бизнес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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