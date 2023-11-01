Пермский омбудсмен поставил на место чиновников соцзащиты

Соцзащита в Перми выплатила жене бойца СВО деньги после вмешательства омбудсмена

02 ноября 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Игорю Сапко (на фото) пришлось решать вопрос с министром Павлом Фокиным Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми многодетная мать, чей муж служит на спецоперации, не могла добиться от органов социальной защиты Мотовилихинского района положенных выплат для детей. В социальных стипендиях им отказали из-за якобы отсутствующих документов о страховании имущества. Об этом рассказал Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, которому пришлось вмешаться в ситуацию. «Женщина отметила, что предоставила в соцзащиту страховку по ипотеке, в которой указано страхование имущества и жизни, но она якобы не подошла. Вопрос для семьи очень важный, двое детей студенты, а папа второй год на СВО», — пишет Сапко в соцсетях. Омбудсмену пришлось лично обращаться к министру социального развития Павлу Фокину для решения проблемы. В итоге решение было оперативно принято в пользу мамы и ее детей, говорит Сапко. Социальную стипендию будут выплачивать ежемесячно.

В Перми многодетная мать, чей муж служит на спецоперации, не могла добиться от органов социальной защиты Мотовилихинского района положенных выплат для детей. В социальных стипендиях им отказали из-за якобы отсутствующих документов о страховании имущества. Об этом рассказал Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, которому пришлось вмешаться в ситуацию. «Женщина отметила, что предоставила в соцзащиту страховку по ипотеке, в которой указано страхование имущества и жизни, но она якобы не подошла. Вопрос для семьи очень важный, двое детей студенты, а папа второй год на СВО», — пишет Сапко в соцсетях. Омбудсмену пришлось лично обращаться к министру социального развития Павлу Фокину для решения проблемы. В итоге решение было оперативно принято в пользу мамы и ее детей, говорит Сапко. Социальную стипендию будут выплачивать ежемесячно.