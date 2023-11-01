01 ноября 2023

Пермский омбудсмен поставил на место чиновников соцзащиты

Соцзащита в Перми выплатила жене бойца СВО деньги после вмешательства омбудсмена
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, сапко игорь
Игорю Сапко (на фото) пришлось решать вопрос с министром Павлом Фокиным Фото:

В Перми многодетная мать, чей муж служит на спецоперации, не могла добиться от органов социальной защиты Мотовилихинского района положенных выплат для детей. В социальных стипендиях им отказали из-за якобы отсутствующих документов о страховании имущества. Об этом рассказал Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, которому пришлось вмешаться в ситуацию.

«Женщина отметила, что предоставила в соцзащиту страховку по ипотеке, в которой указано страхование имущества и жизни, но она якобы не подошла. Вопрос для семьи очень важный, двое детей студенты, а папа второй год на СВО», — пишет Сапко в соцсетях.

Омбудсмену пришлось лично обращаться к министру социального развития Павлу Фокину для решения проблемы. В итоге решение было оперативно принято в пользу мамы и ее детей, говорит Сапко. Социальную стипендию будут выплачивать ежемесячно.

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В Перми многодетная мать, чей муж служит на спецоперации, не могла добиться от органов социальной защиты Мотовилихинского района положенных выплат для детей. В социальных стипендиях им отказали из-за якобы отсутствующих документов о страховании имущества. Об этом рассказал Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, которому пришлось вмешаться в ситуацию. «Женщина отметила, что предоставила в соцзащиту страховку по ипотеке, в которой указано страхование имущества и жизни, но она якобы не подошла. Вопрос для семьи очень важный, двое детей студенты, а папа второй год на СВО», — пишет Сапко в соцсетях. Омбудсмену пришлось лично обращаться к министру социального развития Павлу Фокину для решения проблемы. В итоге решение было оперативно принято в пользу мамы и ее детей, говорит Сапко. Социальную стипендию будут выплачивать ежемесячно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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