01 ноября 2023

Челябинцы на 20% чаще отдают в управление коммерческую недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Коммерческая недвижимость, сдаваемая в управление, окупится за 18-20 лет Фото:

Жители Челябинска на 20% чаще в 2023 году стали отдавать в управление коммерческую недвижимость. Как URA.RU рассказал директор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный, сроки окупаемости таких активов увеличились за два года с 8 — 12 до 18— 20 лет.

«Наблюдаем рост спроса на услугу управления коммерческой недвижимостью. За год прирост составил 20%. Причем 90% объектов имеют площадь до 200 квадратных метров», — заявил URA.RU Корытный.

Под управлением компании находится несколько тысяч квадратных метров площадей. Участник рынка отметил, что стоимость активов за год увеличилась на 70 — 100%. На некоторых объектах цена квадратного метра достигла 250 тысяч рублей. Эксперт отметил, что даже за такие деньги на активы находятся покупатели. При этом арендная ставка увеличилась значительно меньше: в среднем на 7 — 8%, редко — на 12%. Потенциал имеют локации с плотной застройкой, причем налицо тенденция к снижению средней площади объекта.

Как отметил Корытный, за услугой управления объектами чаще всего обращаются клиенты в связи с нехваткой времени, ведь переговоры при сдаче в аренду могут длиться долго. Также управляющая компания (УК) принимает на себя ответственность за качество контракта, контролирует своевременность оплат от арендатора. При смене арендатора в задачу УК входит максимально безболезненная для собственника смена арендатора.

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Жители Челябинска на 20% чаще в 2023 году стали отдавать в управление коммерческую недвижимость. Как URA.RU рассказал директор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный, сроки окупаемости таких активов увеличились за два года с 8 — 12 до 18— 20 лет. «Наблюдаем рост спроса на услугу управления коммерческой недвижимостью. За год прирост составил 20%. Причем 90% объектов имеют площадь до 200 квадратных метров», — заявил URA.RU Корытный. Под управлением компании находится несколько тысяч квадратных метров площадей. Участник рынка отметил, что стоимость активов за год увеличилась на 70 — 100%. На некоторых объектах цена квадратного метра достигла 250 тысяч рублей. Эксперт отметил, что даже за такие деньги на активы находятся покупатели. При этом арендная ставка увеличилась значительно меньше: в среднем на 7 — 8%, редко — на 12%. Потенциал имеют локации с плотной застройкой, причем налицо тенденция к снижению средней площади объекта. Как отметил Корытный, за услугой управления объектами чаще всего обращаются клиенты в связи с нехваткой времени, ведь переговоры при сдаче в аренду могут длиться долго. Также управляющая компания (УК) принимает на себя ответственность за качество контракта, контролирует своевременность оплат от арендатора. При смене арендатора в задачу УК входит максимально безболезненная для собственника смена арендатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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