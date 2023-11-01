В ХМАО будут судить бухгалтера за кражу 10 млн рублей у бюджетного предприятия

02 ноября 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Женщина подделала документы и перевела деньги себе на карту Фото: Алексей Гущин © URA.RU В ХМАО будут судить бухгалтера муниципального учреждение за хищение 10 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «В 2019—2022 годах обвиняемая, будучи главным бухгалтером муниципального казенного учреждения „Централизованная бухгалтерия учреждений сферы образования Березовского района“, похитила более 9,9 млн рублей. Используя свое служебное положение, она вносила ложные сведения в документы финансово-хозяйственной деятельности и переводила бюджетные денежные средства на свою банковскую карту под видом заработной платы», — сообщили в ведомстве. Как сообщил источник URA.RU из окружных силовых структур, под подозрение попала Светлана Полуянова. Следственным комитетом округа на имущество женщины наложен арест. Надзорное ведомство же выступило с исковым заявлением о взыскании суммы причиненного ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что бухгалтер из Березовского района подделывала документы, чтобы воровать бюджетные деньги. Подозреваемая изготавливала подложные платежные документы, в которых указывала личный банковский счет, а затем передавала их в казначейство для зачисления денежных средств.

В ХМАО будут судить бухгалтера муниципального учреждение за хищение 10 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре. «В 2019—2022 годах обвиняемая, будучи главным бухгалтером муниципального казенного учреждения „Централизованная бухгалтерия учреждений сферы образования Березовского района“, похитила более 9,9 млн рублей. Используя свое служебное положение, она вносила ложные сведения в документы финансово-хозяйственной деятельности и переводила бюджетные денежные средства на свою банковскую карту под видом заработной платы», — сообщили в ведомстве. Как сообщил источник URA.RU из окружных силовых структур, под подозрение попала Светлана Полуянова. Следственным комитетом округа на имущество женщины наложен арест. Надзорное ведомство же выступило с исковым заявлением о взыскании суммы причиненного ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что бухгалтер из Березовского района подделывала документы, чтобы воровать бюджетные деньги. Подозреваемая изготавливала подложные платежные документы, в которых указывала личный банковский счет, а затем передавала их в казначейство для зачисления денежных средств.