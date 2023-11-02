В Тюмени УК заплатит ребенку, распоровшему ногу на спортплощадке

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Мальчик получит 60 000 рублей за свою травму Фото:

Управляющая компания выплатит компенсацию в 60 тысяч рублей ребенку, который порезал ногу о сломанное ограждение на спортивной площадке у дома. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Мать мальчика пожаловалась заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву.

«По иску прокурора с управляющей компании взыскана компенсация в 60 000 рублей за травму, полученную ребенком на спортивной площадке. Мальчик получил резаную рану голени о сломанное ограждение, возле дома № 63 по улице 50 лет Октября», — сообщили в ведомстве.

Проверка этого случая была организована по поручению заместителя Генпрокурора РФ Сергея Зайцева. О случившемся ему рассказала мама мальчика во время личного приема.

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Управляющая компания выплатит компенсацию в 60 тысяч рублей ребенку, который порезал ногу о сломанное ограждение на спортивной площадке у дома. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Мать мальчика пожаловалась заместителю генерального прокурора РФ Сергею Зайцеву. «По иску прокурора с управляющей компании взыскана компенсация в 60 000 рублей за травму, полученную ребенком на спортивной площадке. Мальчик получил резаную рану голени о сломанное ограждение, возле дома № 63 по улице 50 лет Октября», — сообщили в ведомстве. Проверка этого случая была организована по поручению заместителя Генпрокурора РФ Сергея Зайцева. О случившемся ему рассказала мама мальчика во время личного приема.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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