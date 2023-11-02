Lamoda арендует магазины Adidas в России, чтобы начать торговлю до конца года

03 ноября 2023 в 04:45 Размер текста - 17 +

Компания Lamoda собирается занять на российском рынке нишу немецкого бренда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России компания Lamoda уже берет в аренду торговые площади, которыми раньше пользовался немецкий бренд Adidas. Первые магазины Lamoda Sport откроются до конца текущего года. Об этом рассказал СМИ статс-секретарь замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. «Онлайн-ритейлер Lamoda сейчас, действительно, заключает договоры аренды помещений, которые прежде занимали торговые точки бренда Adidas. На их месте откроются магазины под собственным брендом Lamoda Sport», — передает РИА Новости слова Евтухова. По мнению Евтухова, представители компании Lamoda проинформировали Минпромторг о своих планах. Он добавил, что онлайн-ритейлер планирует открыть в течение трех лет 300 магазинов. Евтухов подчеркнул, что в торговых точках будут продаваться не только товары Adidas, поскольку Lamoda является мультибрендовым магазином. Ранее руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева во время международной выставки и конференции Mallpic рассказала о том, что магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года. Торговые точки будут иметь новое название. Первые обновленные точки появятся в Москве, а затем и по всей стране.

В России компания Lamoda уже берет в аренду торговые площади, которыми раньше пользовался немецкий бренд Adidas. Первые магазины Lamoda Sport откроются до конца текущего года. Об этом рассказал СМИ статс-секретарь замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. «Онлайн-ритейлер Lamoda сейчас, действительно, заключает договоры аренды помещений, которые прежде занимали торговые точки бренда Adidas. На их месте откроются магазины под собственным брендом Lamoda Sport», — передает РИА Новости слова Евтухова. По мнению Евтухова, представители компании Lamoda проинформировали Минпромторг о своих планах. Он добавил, что онлайн-ритейлер планирует открыть в течение трех лет 300 магазинов. Евтухов подчеркнул, что в торговых точках будут продаваться не только товары Adidas, поскольку Lamoda является мультибрендовым магазином. Ранее руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева во время международной выставки и конференции Mallpic рассказала о том, что магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года. Торговые точки будут иметь новое название. Первые обновленные точки появятся в Москве, а затем и по всей стране.