В челябинском городе атомщиков орудует живодер-убийца

Жители закрытого города атомщиков Озерска (Челябинская область) сообщили в полицию, что на территории городских садоводческих товариществ орудует живодер-убийца. Об этом жители 2 ноября сообщили в городских соцсетях.
«Версия первая — перед нами психически больной и опасный тип. Уничтожая живое, он получает удовлетворение. Вариант два — собаки в садах мешают воровать, увозить металл, дорогостоящую технику и инструмент. Вариант три — убиты ради меха или мяса», — пишут в местных пабликах жители Озерска.
Предположительно, жертвами живодера стали 15 собак в шести СНТ. Садоводы, которые ухаживали за животными, сообщают, что все собаки были стерилизованными и дружелюбными, их очень любили и подкармливали.
В полиции Озерска URA.RU информацию о том, что 2 ноября поступило соответствующее заявление, подтвердили. В ведомстве заявили, что по заявлению проводится процессуальная проверка.
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