02 ноября 2023

В челябинском городе атомщиков орудует живодер-убийца

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный сезон. Челябинск, собака, клипса
Местные жители сообщили, что все убитые собаки были стерилизованными и ручными Фото:

Жители закрытого города атомщиков Озерска (Челябинская область) сообщили в полицию, что на территории городских садоводческих товариществ орудует живодер-убийца. Об этом жители 2 ноября сообщили в городских соцсетях.

«Версия первая — перед нами психически больной и опасный тип. Уничтожая живое, он получает удовлетворение. Вариант два — собаки в садах мешают воровать, увозить металл, дорогостоящую технику и инструмент. Вариант три — убиты ради меха или мяса», — пишут в местных пабликах жители Озерска.

Предположительно, жертвами живодера стали 15 собак в шести СНТ. Садоводы, которые ухаживали за животными, сообщают, что все собаки были стерилизованными и дружелюбными, их очень любили и подкармливали.

В полиции Озерска URA.RU информацию о том, что 2 ноября поступило соответствующее заявление, подтвердили. В ведомстве заявили, что по заявлению проводится процессуальная проверка.

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Жители закрытого города атомщиков Озерска (Челябинская область) сообщили в полицию, что на территории городских садоводческих товариществ орудует живодер-убийца. Об этом жители 2 ноября сообщили в городских соцсетях. «Версия первая — перед нами психически больной и опасный тип. Уничтожая живое, он получает удовлетворение. Вариант два — собаки в садах мешают воровать, увозить металл, дорогостоящую технику и инструмент. Вариант три — убиты ради меха или мяса», — пишут в местных пабликах жители Озерска. Предположительно, жертвами живодера стали 15 собак в шести СНТ. Садоводы, которые ухаживали за животными, сообщают, что все собаки были стерилизованными и дружелюбными, их очень любили и подкармливали. В полиции Озерска URA.RU информацию о том, что 2 ноября поступило соответствующее заявление, подтвердили. В ведомстве заявили, что по заявлению проводится процессуальная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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