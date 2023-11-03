Куйвашев передал мэру Екатеринбурга награду от Путина. Фото

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Алексей Орлов в ДЭУ Чкаловского района. Екатеринбург, орлов алексей
Алексей Орлов отмечен президентом РФ не впервые Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова почетной грамотой. Ее Орлову передал губернатор Евгений Куйвашев, церемония прошла в доме Севастьянова.

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: <…> Орлова Алексея Валерьевича», — говорится в распоряжении, подписанном главой государства.

Орлов отмечен президентом не впервые. В августе 2022-го Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На прошлой неделе Орлов вернулся с очередного — сочинского — этапа кремлевской «школы губернаторов».

Церемония прошла в доме Севастьянова
Церемония прошла в доме Севастьянова

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Президент РФ Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова почетной грамотой. Ее Орлову передал губернатор Евгений Куйвашев, церемония прошла в доме Севастьянова. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: <…> Орлова Алексея Валерьевича», — говорится в распоряжении, подписанном главой государства. Орлов отмечен президентом не впервые. В августе 2022-го Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На прошлой неделе Орлов вернулся с очередного — сочинского — этапа кремлевской «школы губернаторов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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