Президент РФ Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова почетной грамотой. Ее Орлову передал губернатор Евгений Куйвашев, церемония прошла в доме Севастьянова.
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: <…> Орлова Алексея Валерьевича», — говорится в распоряжении, подписанном главой государства.
Орлов отмечен президентом не впервые. В августе 2022-го Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На прошлой неделе Орлов вернулся с очередного — сочинского — этапа кремлевской «школы губернаторов».
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