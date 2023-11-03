Путин обозначил курс России

Путин: РФ нужно сосредоточиться на внутренней повестке

03 ноября 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проводит встречу с Общественной палатой РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU России нужно сосредоточиться на внутренних проблемах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке. Укреплять демографию, укрепляться внутриполитически», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24» на встрече с Общественной палатой РФ. Путин добавил, что Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством. Оно составляет 43% в структуре экономики. «Чем мы будем сильнее в экономическом и военном плане, тем меньше будет желания нас откуда бы не было исключать», — добавил президент.

России нужно сосредоточиться на внутренних проблемах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке. Укреплять демографию, укрепляться внутриполитически», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24» на встрече с Общественной палатой РФ. Путин добавил, что Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством. Оно составляет 43% в структуре экономики. «Чем мы будем сильнее в экономическом и военном плане, тем меньше будет желания нас откуда бы не было исключать», — добавил президент.