Путин обозначил курс России

Владимир Путин проводит встречу с Общественной палатой РФ
России нужно сосредоточиться на внутренних проблемах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке. Укреплять демографию, укрепляться внутриполитически», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24» на встрече с Общественной палатой РФ.
Путин добавил, что Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством. Оно составляет 43% в структуре экономики. «Чем мы будем сильнее в экономическом и военном плане, тем меньше будет желания нас откуда бы не было исключать», — добавил президент.
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