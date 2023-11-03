Путин обозначил курс России

Путин: РФ нужно сосредоточиться на внутренней повестке
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин проводит встречу с Общественной палатой РФ Фото:

России нужно сосредоточиться на внутренних проблемах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке. Укреплять демографию, укрепляться внутриполитически», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24» на встрече с Общественной палатой РФ.

Путин добавил, что Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством. Оно составляет 43% в структуре экономики. «Чем мы будем сильнее в экономическом и военном плане, тем меньше будет желания нас откуда бы не было исключать», — добавил президент.

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России нужно сосредоточиться на внутренних проблемах. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Нам нужно сосредоточиться на внутренней повестке. Укреплять демографию, укрепляться внутриполитически», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24» на встрече с Общественной палатой РФ. Путин добавил, что Россия превращается из «бензоколонки» в самодостаточную страну с перерабатывающим производством. Оно составляет 43% в структуре экономики. «Чем мы будем сильнее в экономическом и военном плане, тем меньше будет желания нас откуда бы не было исключать», — добавил президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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