02 ноября 2023

В ХМАО начали дешеветь квартиры из-за новой ставки ЦБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, зеркало, отражение, недвижимость, жилье, новостройки, стекло
Снижается спрос на недвижимость из-за дорогой ипотеки Фото:

В ХМАО начала снижаться стоимость квартир на фоне новой ключевой ставки Центробанка. Риелторы ожидают, что больше всего цены рухнут к концу года. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Антоном Артамоновым.

«По прогнозам, будет снижение цен по рынку. Уже наблюдается снижение входящего потока покупателей, и в ближайшие два месяца так и будет. Снижение спроса отражается на цене, которая начинает опускаться», — сообщил Артамонов.

Снижение спроса связано в повышение ключевой ставки ЦБ до 15% годовых. Крупные банки следом также изменили условия ипотечного кредитования. При этом Артамонов отметил, что снижение стоимости ожидается как на новостройки, так и на «вторичку».

Ранее URA.RU провело рассказывало, как изменились ставки в российских банках. По сравнению с августов, их подняли все крупные игроки.

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В ХМАО начала снижаться стоимость квартир на фоне новой ключевой ставки Центробанка. Риелторы ожидают, что больше всего цены рухнут к концу года. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Антоном Артамоновым. «По прогнозам, будет снижение цен по рынку. Уже наблюдается снижение входящего потока покупателей, и в ближайшие два месяца так и будет. Снижение спроса отражается на цене, которая начинает опускаться», — сообщил Артамонов. Снижение спроса связано в повышение ключевой ставки ЦБ до 15% годовых. Крупные банки следом также изменили условия ипотечного кредитования. При этом Артамонов отметил, что снижение стоимости ожидается как на новостройки, так и на «вторичку». Ранее URA.RU провело рассказывало, как изменились ставки в российских банках. По сравнению с августов, их подняли все крупные игроки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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