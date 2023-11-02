В ХМАО начали дешеветь квартиры из-за новой ставки ЦБ

Снижается спрос на недвижимость из-за дорогой ипотеки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО начала снижаться стоимость квартир на фоне новой ключевой ставки Центробанка. Риелторы ожидают, что больше всего цены рухнут к концу года. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Антоном Артамоновым.

«По прогнозам, будет снижение цен по рынку. Уже наблюдается снижение входящего потока покупателей, и в ближайшие два месяца так и будет. Снижение спроса отражается на цене, которая начинает опускаться», — сообщил Артамонов.

Снижение спроса связано в повышение ключевой ставки ЦБ до 15% годовых. Крупные банки следом также изменили условия ипотечного кредитования. При этом Артамонов отметил, что снижение стоимости ожидается как на новостройки, так и на «вторичку».

Ранее URA.RU провело рассказывало, как изменились ставки в российских банках. По сравнению с августов, их подняли все крупные игроки.