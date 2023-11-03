Мэрия Копейска объяснила цепи на калитках в школы мерами безопасности

В копейских школах закрывали калитки для безопасности детей

В 43 школе Копейска, закрывали калитку из-за канавы оставленной Горводоканалом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В мэрии Копейска Челябинской области объяснили необходимость учащимся школ №1 и №43 обходить неосвещенные участки по грязи и закрытые калитки мерами безопасности. Об этом 3 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

«В целях исполнения требований законодательства в сфере безопасности образовательных организаций и ограничения движения посторонних лиц по территории в МОУ „СОШ № 1“ были заблокированы дополнительные входы. В МОУ „СОШ № 43“ до 29 октября была закрыта запасная калитка во избежание падения обучающихся в канаву, оставленную Горводоканалом после укладки трубы в траншею. Работы завершены», — уточнили в пресс-службе.

По данным мэрии, после изучения записей с видеонаблюдения выяснилось, что по территории школы №1 ежедневно проходит более 300 посторонних граждан. Благодаря закрытию дополнительных калиток проходимость сведена в минимуму.

Родители учащихся школы №43 пожаловались, что закрытый вход забора вынуждает детей обходить периметр вдоль дороги по грязи и без освещения. С подобной проблемой родители и учащиеся столкнулись и в школе №1, где из четырех калиток постоянно открыты только две.